la chanson avec laquelle JLo confirme qu’il change sa relation

“Si quelque chose ne va pas, peu importe ce que c’est dans ta vie, fais ce mouvement et danse. La danse, c’est la vie, la joie et le bonheur “, a-t-il déclaré dans l’interview. La chanson parle de changement et de ne pas avoir peur de franchir le pas. Par exemple, faites le pas, avancez, faites ce que vous avez à faire.

Les paroles parlent d’une femme qui met fin à une relation parce que sa vie est meilleure sans lui. Jennifer Lopez sait certainement comment changer de cycle. En outre tout indique qu’une vidéo est en route pour la photo que la chanteuse de 51 ans a téléchargée sur Instagram. Apparaît sur une plage dans un bikini métallique.