La chanson classique des fêtes de Jimmy Durante

Les auteurs-compositeurs de Tin Pan Alley, Steve Edward Nelson et Walter ‘Jack’ Rollins, avaient déjà un classique saisonnier à leur actif lorsqu’ils sont venus écrire le classique de Noël « Frosty the Snowman » au début des années 1950. Un an plus tôt, le couple avait écrit la chanson de Pâques » Here Comes Peter Cottontail », qui a été un succès sur Decca Records pour Mervin Shiner.

Rollins, qui avait quitté son travail de bagagiste à New York pour déménager à Hollywood, s’est associé à Nelson, qui avait écrit le tube d’Eddy Arnold «Bouquet of Rose», pour écrire des chansons ensemble. Le pari de Rollins a porté ses fruits lorsque le couple a eu l’idée d’un bonhomme de neige avec une pipe en épi de maïs, un nez boutonné et des yeux de charbon, qui est animé par un groupe d’enfants, à l’aide d’un haut-de-forme magique en soie jeté.

Une fois les paroles en place, ils savaient à qui les offrir : Gene Autry, le célèbre chanteur de musique country. Autry avait déjà inscrit un hit de Yuletide avec «Rudolph le renne au nez rouge» et sa version de « Frosty » a atteint la 5e place du palmarès Billboard Hot 100 et est immédiatement devenue une chanson recherchée à reprendre. Le premier musicien à suivre les traces d’Autry fut l’acteur, chanteur et comédien Jimmy Durante, dont la version devint rapidement la norme.

Les versions de Jimmy Durante

Le 20 juin 1950, l’année où il a fait irruption à la télévision dans la série de variétés NBC de Tallulah Bankhead, The Big Show, Jimmy Durante, 57 ans, est entré dans les studios d’enregistrement de MGM à Hollywood pour enregistrer sa première version de « Frosty the Snowman . » Cette version orchestrée a été arrangée et dirigée par Roy Bargy, un pianiste qui avait travaillé avec la légende du jazz Bix Beiderbecke.

Le single, sorti en gomme laque 10″ et 78 tours, comportait une face B intitulée « (Isn’t It a Shame That) Christmas Comes But Once a Year » et sa version à la voix rauque s’est avérée un succès pour MGM après avoir été pressée. dans leur propre usine de fabrication de disques à Bloomfield, New Jersey et sorti en décembre 1950 pour la ruée de Noël. Le pressage le plus populaire présentait une illustration de bande dessinée de Durante dans un nœud papillon debout derrière le bonhomme de neige.

En 1950, Durante était déjà l’un des artistes les plus célèbres d’Amérique. Mais la plupart ne le considéraient pas comme un chanteur. Il était plus connu pour ses spectacles de vaudeville et son jeu d’acteur – il est apparu dans des dizaines de films, y compris avec Buster Keaton – même s’il avait commencé comme chanteur de jazz dans les années 1920. L’une des caractéristiques les plus distinctives de Durante était son nez. (Il a reçu le surnom de The Great Schnozzola, et avait l’habitude de plaisanter en disant que « mon nez est né en premier, je suis arrivé sur les lieux deux semaines plus tard. ») Durante a dit qu’il aimait tellement Frosty parce que le bonhomme de neige avait aussi « un gros Schnozzola rouge . »

Près de deux décennies plus tard, lorsqu’Arthur Rankin Jr. dirigeait le célèbre spécial télévisé basé sur les paroles de « Frosty the Snowman », il a dit qu’il voulait que Durante exprime le narrateur et chante la chanson titre « dans cette étrange voix de Jimmy Durante ». Le film d’animation de 25 minutes, mettant en vedette Jackie Vernon dans le rôle du bonhomme de neige, a été diffusé sur CBS le 7 décembre 1969. Le spectacle est rapidement devenu un classique festif et la nouvelle version de Durante de la chanson, écrite par Maury Laws, est redevenue populaire lorsque la bande originale a été libéré. Cette version lui a permis de raconter l’histoire de Frosty à un jeune enfant qui l’appelle « Oncle Jimmy ». Dans le film, Durante, qui était un grand partisan des œuvres caritatives pour enfants, est également apparu comme une caricature animée de lui-même.

L’héritage de « Frosty le bonhomme de neige »

Bien que Nelson et Rollins n’aient jamais égalé le succès de « Frosty the Snowman », ils ont écrit à nouveau ensemble et, en 1952, ont écrit la chanson de service public « Smokey the Bear », qui a été utilisée dans une campagne pour la sécurité forestière et la prévention des incendies de forêt. Bien que cette composition puisse être une note de bas de page dans leur histoire d’écriture, « Frosty the Snowman » s’est avéré être l’une des chansons les plus populaires de tous les temps, enregistrée plus d’un millier de fois, dans de nombreux styles.

Il a été enregistré par Ella Fitzgerald sur son album jazz de 1960 de Verve Records, Ella vous souhaite un Noël qui swingue. Les garçons de la plage a fait une version pop dans l’album de Noël des Beach Boys en 1964, Bing Crosby l’a chanté dans son style inimitable et un Michael Jackson de 12 ans a même fait une version Motown avec les Jackson 5 en 1970. Les exploits du célèbre bonhomme de neige, qui s’amuse avec les enfants qui leur disent « courons et nous allons nous amuser maintenant avant que je ne fonde », ont également été chantés par The Ronettes, Willie Nelson, Perry Como, Glen Campbell, Billy Idol et Michael Bublé.

