La chanson de l’histoire audacieuse des frères Statler en 1970

Après les frères Statler ont fait irruption sur la scène country en 1965, lorsqu’ils ont passé un mois au n ° 2 avec « Flowers On The Wall », il leur a fallu un peu de temps pour atteindre leur rythme de croisière. Le groupe de frères et sœurs de Staunton, en Virginie, a continué avec une incroyable séquence de tubes dans les années 1970 et 80, et l’une des chansons qui a vraiment aidé à les établir comme des incontournables de la country était nouvelle dans les charts en novembre 1970.

« Bed Of Rose’s », écrit par Harold Reid du groupe, a peut-être été interprété comme une mauvaise ponctuation à distance, mais en réalité, c’était une chanson d’histoire percutante et non sans controverse. Il s’agissait d’une «femme écarlate» appelée Rose qui, contrairement aux citadins chrétiens qui évitent le narrateur adolescent en cas de besoin, l’accueille. Le message ne pouvait pas être formulé avec autant de mots, mais Reid montrait clairement à l’hypocrisie des personnes soi-disant justes qui critiquent la vie des autres sans aider leurs semblables.

Après « Flowers On The Wall », les Statler Brothers avaient eu deux autres succès country dans le Top 10 en 1967, mais ensuite trois autres singles qui ont raté la moitié supérieure du classement. « Bed Of Rose’s » était la chanson qui a changé tout cela. Il est entré dans le compte à rebours country le 21 novembre 1970 au n ° 71 – par coïncidence, la même semaine qu’une autre des célèbres chansons « roses » de la musique country, « Good Year For The Roses » de George Jones.

Le single des Statlers s’est hissé au 9e rang des best-sellers country au début de 1971, au cours d’une période de 17 semaines, leur plus longue depuis ce premier succès. C’était aussi leur premier single depuis « Flowers On The Wall » à faire partie du palmarès pop, atteignant le n ° 58 sur le Hot 100. L’album du même nom a fait encore mieux, atteignant le n ° 5 en 30 semaines sur le carte du pays.

