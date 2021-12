La chanson de Paul McCartney plus grande que n’importe quel hit des Beatles

Les Paul Mccartney chanson qui s’est vendue plus d’exemplaires au Royaume-Uni que tout autre Les Beatles était en train de passer au n ° 1 début décembre 1977. Il est non seulement devenu le sommet des charts de Noël de l’année, mais ne serait pas déplacé de la pole position jusqu’à la première semaine de février. Nous ne pouvions parler que de Ailes‘ « Mul de Kintyre. »

Pour être plus précis, nous devrions l’appeler « Mull Of Kintyre »/« Girls’ School », puisque le single de McCartney et de son groupe des années 1970 était officiellement une double face A. Même, c’est-à-dire, si ce dernier morceau rock était tout à fait dans l’ombre géante projetée par l’étonnante popularité de la ballade propulsée par la cornemuse sur la patrie écossaise de Paul et Linda.

Les recherches de l’Official Charts Company montrent que « Mull Of Kintyre » n’est pas seulement le deuxième Noël le plus vendu de tous les temps, derrière seulement Pansements « Est-ce qu’ils savent que c’est Noël ? », mais se situe plutôt au 4e rang de la liste des singles les plus vendus au Royaume-Uni, point final. Le total des ventes récentes l’évalue à 2,08 millions, en plus d’innombrables ventes supplémentaires après avoir atteint le numéro 1 en Australie, en Allemagne et dans tous les pays du Benelux et de la Scandinavie.

L’Ecosse via les Iles Vierges

« Mull » a pris vie lors des sessions d’enregistrement de Wings dans les îles Vierges et à Abbey Road, mais a été interrompu lorsque Linda McCartney est tombée enceinte, avec le fils du couple, James. Pour compliquer encore les choses au cours d’une année difficile pour le groupe, les deux le guitariste Jimmy McCulloch et le batteur Joe English est parti, mais pas avant d’avoir joué des deux côtés de la sortie à venir.

Écoutez le meilleur de Paul McCartney & Wings sur Apple Music et Spotify.

Dans le classement du 3 décembre 1977, « Mull Of Kintyre »/ »Girls’ School » remplace ABBA‘s « Le nom du jeu » au n ° 1, et y est resté pendant neuf semaines formidables. Il a finalement été remplacé au sommet par le favori du reggae d’Althea & Donna, « Uptown Top Ranking ». Curieusement, « Mull Of Kintyre » n’a jamais vraiment séduit l’Amérique, où « Girls School » était la piste principale et même alors, n’a atteint que la 33e place. Mais avec le tout premier single à s’être vendu à deux millions d’exemplaires au Royaume-Uni, Paul, Linda et Denny Laine n’avaient guère besoin de s’en soucier.

