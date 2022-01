La chanson Disney de Vibrant Animated Musical Hits No. 1 sur Spotify Charts

De In the Heights à tick, tick… BOUM !, Lin-Manuel Miranda a connu une année 2021 époustouflante, et nul doute que 2022 sera un nouveau succès pour l’interprète aux multiples talents. Mais ce sont ses contributions musicales à la sortie en novembre de Disney’s Encanto qui ont déclenché une tempête d’amour de la part des fans et des réseaux sociaux, faisant de la bande originale du film le sommet des charts. En particulier le morceau « We Don’t Talk About Bruno » écrit par Miranda avec une partition composée par Germaine Franco, et c’est ironiquement tout ce dont nous voulons parler.

Brûlant actuellement plus de 28 millions de flux sur Spotify en tant que morceau n ° 1 entendu dans le monde depuis son entrée sur la plate-forme de streaming, le morceau est interprété par les membres de la distribution vocale, Carolina Gaitán (voix de Pepa), Mauro Castillo (voix de Félix), Adassa (voix de Dolores), Rhenzy Feliz (voix de Camilo), Diane Guerrero (voix d’Isabela) et Stephanie Beatriz (voix de Mirabel). La chanson « We Don’t Talk About Bruno » avec ses paroles, sa mélodie et ses rythmes accrocheurs raconte l’expérience de la famille Madrigal avec le fils d’Abuela, Bruno – quelqu’un souvent considéré comme le mouton noir de la famille. Bruno incapable de s’intégrer à tout le monde, il finit par quitter la famille.

« We Don’t Talk About Bruno » de #Encanto est désormais la chanson n°1 sur Spotify US. pic.twitter.com/T1fsORNhgC – Mises à jour du film (@FilmUpdates) 3 janvier 2022

Dans un communiqué de presse de Disney, Miranda a parlé de la piste en détaillant comment « chaque verset et chaque strophe » fonctionne pour présenter un personnage différent de la famille. « Ils surfent tous sur le même paysage musical, mais ils le surfent complètement différemment. Tout le monde chante la même progression d’accords avec un rythme totalement différent et une cadence totalement différente », a-t-il déclaré. « Je pense que chaque famille a des histoires dont vous n’êtes pas autorisé à parler – nous avons tous des mines terrestres dans nos familles. Plus quelque chose est interdit, plus vous voulez en parler. »

La chanson, qui est l’une des huit que Miranda avait écrites pour le film, est également entrée dans le Billboard Hot 100 au n ° 50, apparaissant également sur la liste des chansons numériques les plus vendues de Billboard au n ° 10. Avec la piste prouvant qu’elle est absolue or, Billboard déclare que la bande originale du film est la première à atteindre le Top 10 du Billboard 200 en aussi peu que cinq semaines depuis Congelé II a fait son entrée dans le Top 10 dans sa deuxième semaine il y a un peu plus de deux ans.

Malheureusement, selon Variety, « We Don’t Talk About Bruno » ne sera pas un candidat aux Oscars cette année. L’une des principales raisons est en partie due à la date limite fixée par l’Académie pour les soumissions de chansons, qui doivent être soumises avant le 1er novembre. La date de sortie du film étant prévue pour le 24 novembre, Encanto n’était pas disponible dans les salles, ni les critiques ont fourni des examinateurs pour revoir le film et sa bande originale. Dans de telles situations, le studio compte sur son propre instinct pour les soumissions, comme avec la présélection « Dos Oruguitas », un morceau émouvant chanté par Sebastian Yatra, qui dévoile la vérité derrière le passé tragique de la matriarche de Madrigal et est une chanson puissante qui ouvre les vannes émotionnelles.

Encanto est désormais diffusé sur Disney+ et la bande originale est disponible sur Spotify.