La chanson préférée de Vicente Fernández sonnera à ses funérailles – El Sol de México

La nouvelle du décès de Vicente Fernández a choqué tout le pays, et c’est que l’icône du ranchero a marqué la vie des Mexicains à travers ses performances, l’une d’entre elles étant la plus spéciale de sa vie, et qu’il a demandé dans l’un de ses concerts, que ce soit avec celui qui a été licencié le jour de sa mort.

️ Le « Charro de Huentitán a cessé de chanter, mais nous continuerons à l’applaudir

Et c’est à travers les réseaux sociaux qu’est sortie une vidéo où El Rey, partageait la scène avec son fils Alejandro Fernández, et dans laquelle, au milieu d’une chanson, il en faisait la demande à ses followers.

« Ce morceau de la chanson pour moi est très spécial, je pense que le jour où ils m’enterrent, ils le chanteront tout le monde, à la télévision ou partout où ils regardent, j’espère qu’il reste encore de nombreuses années. »

Seguido de la frase, organizó entre los asistentes, la manera en que sería cantado el coro de la canción, pidiendo que ninguno de los presentes se quedara sin cantarla a todo pulmón, debido al significado que tenía para el compartir ese especial momento a lado de son fils.

« Mais on va faire une répétition, quand j’aurai fini la longue, longue phrase, sans qu’un seul reste sans chanter avec nous, celui qui reste à côté de toi qui devient un con et ne chante pas, s’il te plaît donne-lui un coup de coude dans les côtes, pour que s’il ne chante pas, il soit peut-être perdu, mais que ça sonne tout aussi bien pour nous tous qui nous avons fait la faveur de chanter avec nous ce soir. »

Suite à cela, l’auditorium dans lequel des milliers de personnes ont assisté au spectacle est tombé dans un silence total, et les voix de Vicente et Alejandro ont fait irruption avec le chœur :

« Et reviens, reviens, reviens », tenant la longue note comme seuls les Fernandez peuvent le faire.

Alors étant le thème Retour Retour, la chanson que tu as choisie Vicente Fernández à chanter lors de ses funérailles le jour de sa mort.

La chanson Volver, Volver, est sortie en 1972, sur son album intitulé « ¡Arriba Huentitlán! », Et ses paroles déchirantes sont l’un des succès les plus notables du chanteur.