La chanson ‘Teri Aankho Mein’ de Thalaivii est sortie ! La chimie de Kangana Ranaut-Arvind Swami donne aux téléspectateurs des vibrations à la fois rêveuses et vintage !

Thalaïvie : La première chanson romantique du film le plus attendu Thalaivii est maintenant disponible pour le public. Les réalisateurs du film ont sorti lundi le clip mettant en vedette l’acteur Kangana Ranaut et Arvind Swami, qui joue respectivement le rôle de Jayalalithaa et MGR. Composée par la composition de GV Prakash Kumar, la chanson est chantée par les très populaires Armaan Malik et Prajakta Shukre.

La chanson d’amour de près de 2 minutes donne un aperçu de la chimie amoureuse entre le couple Jayalalithaa et MGR. La chanson nous donne des vibrations de rêve alors que les personnages du duo tombent amoureux tout en partageant l’espace de l’écran. Il y a aussi une ambiance vintage.

L’histoire de Thalaivii tourne autour du parcours de l’ancien ministre en chef du Tamil Nadu, Jayalalithaa, une jeune de 16 ans qui est devenue célèbre avec ses débuts dans le cinéma tamoul pour devenir plus tard une superstar et un politicien.

Le film est également soutenu par un casting de stars comprenant Bhagyashree, Nassar et Madhu. Dirigé par AL Vijay, le scénario du film est réalisé par KV Vijayendra Prasad. Le film devait sortir en salles en avril mais a été repoussé en raison de la deuxième vague de COVID. Le film sortira enfin dans les salles le 10 septembre.

L’acteur Kangana Ranaut a annoncé la date de sortie du film plus tôt ce mois-ci sur Instagram et a écrit que cette ” personnalité emblématique ” méritait d’être vue dans le ” GRAND ECRAN “. L’acteur a partagé les liens de la chanson ‘Teri Aankho Mein’ sur son Instagram l’autre jour ainsi que la vidéo il y a 3 jours. Alors que son post récent a recueilli 170 000 likes et 1301 commentaires jusqu’à présent, la vidéo a atteint 1,1 million de vues suivies de plus de 1600 commentaires jusqu’à présent.

