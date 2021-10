La chanteuse américaine Mariah Carey offre 20$ gratuits en Bitcoin pour favoriser l’adoption

Mariah Carey a maintenant consolidé sa position dans l’industrie du bitcoin. Le quintuple lauréat d’un Grammy s’était associé à l’échange cryptographique des jumeaux Winklevoss Gemini pour lancer une campagne visant à autonomiser les femmes du monde entier à l’aide de la cryptographie. Le chanteur a annoncé le partenariat avec Gemini via Instagram. Dans la publication Instagram informative, Mariah Carey encourage les gens à s’inscrire à Gemini et à se renseigner sur les crypto-monnaies.

Carey compte plus de 10 millions d’abonnés sur la plateforme et utilise son influence pour encourager davantage de femmes à investir dans l’espace. Bien que la publication ait été qualifiée de partenariat payant, sa valeur pour l’espace crypto ne peut être surestimée. Avec plus de femmes occupant des postes de pouvoir et d’influence entrant dans la crypto, les femmes de tous les jours sont inspirées à explorer l’espace et à voir les opportunités qu’il pourrait leur offrir.

20 $ de bitcoin gratuit lors de votre inscription

L’association de Carey avec Gemini s’accompagne également d’un bonus pour ses fans. La chanteuse a annoncé dans la publication que s’ils utilisaient son lien pour s’inscrire sur la plateforme d’échange Gemini, ils obtiendraient 20 $ de bitcoins gratuits lors de leur inscription.

Dans la vidéo, Carey a également parlé d’investir dans le bitcoin. Elle a abordé l’une des idées fausses les plus courantes en matière d’investissement dans le BTC, à savoir qu’une personne devra acheter un bitcoin entier pour commencer. Mariah Carey a expliqué à ses 10,2 millions d’abonnés qu’ils n’avaient pas besoin d’acheter un BTC complet pour commencer. Au lieu de cela, ils pourraient acheter de petits morceaux de bitcoin pour commencer.

Le prix du Bitcoin reteste 63 000 $ | Source : BTCUSD sur TradingView.com

La chanteuse a déclaré dans la vidéo que le matériel éducatif gratuit de Gemini l’avait aidée à en apprendre davantage sur l’espace. À ce jour, la vidéo compte déjà plus de 500 000 vues et circule sur les réseaux sociaux.

Aider les femmes en STEM

Ce n’est un secret pour personne que le ratio hommes/femmes dans les domaines STEM est très disproportionné. C’est parce que le domaine a toujours été considéré comme un domaine réservé aux hommes. La proportion de femmes de couleur dans le domaine est encore plus disproportionnée et cela s’est étendu à d’autres domaines tels que l’industrie de la cryptographie.

Black Girls Code est une organisation à but non lucratif fondée en 2011 pour lutter contre ce problème flagrant. Il fournit un soutien et des possibilités aux femmes de couleur d’entrer dans le domaine de la technologie, et Mariah, avec Gemini, soutient la cause.

Une partie des transactions effectuées par les utilisateurs qui s’inscrivent avec le code du chanteur ira à l’asbl. Ainsi, en plus de donner aux utilisateurs 20 $ de bitcoin lors de l’inscription, une organisation dédiée à la croissance des femmes de couleur dans le domaine STEM bénéficiera également du partenariat.

