La chanteuse ‘American Idol’ rejoint une nouvelle émission de télé-réalité

Ada Vox a volé le cœur de millions d’Américains lors d’un passage dans la série de concours de chant de réalité American Idol. Vox a prouvé que le talent gagne en devenant le premier concurrent de drag queen de longue date du concours de téléréalité. Vox a atterri dans le top 8. La ville natale de Vox, San Antonio, ne pourrait pas être plus fière. Maintenant, Vox se prépare pour une autre série de téléréalité où d’autres constantes de traînée se disputent un titre majeur et un gros prix en espèces.

Vox a rejoint un casting de 14 autres artistes de drag du monde entier pour la série de compétition Queen of the Universe. L’émission, qui doit être diffusée sur Paramount +, suivra les concurrents alors qu’ils participent à un concours de chant pour un prix de 250 000 $. La première saison sera disponible en streaming le jeudi 2 décembre.

Vox a exprimé son enthousiasme dans un post Instagram, écrivant : « Le 2 décembre sur @paramountplus, je chanterai dans la stratosphère alors que je concourrai pour être la @queenoftheuniverse ! #TeamAdaPeut-être est-il temps pour moi d’être parmi les stars #QueenOfTheUniverse.

Vox n’est pas le seul concurrent de l’émission à avoir été présenté à la télé-réalité. Le casting comprend également d’anciens concurrents de RuPaul’s Drag Race (finaliste All Stars 5 Jujubee et Leona Winter de The Switch), ainsi que The X-Factor (Gingzilla), par Entertainment Weekly.

La légende de la drag queen RuPaul est le producteur exécutif de la nouvelle émission. Contrairement à d’autres séries de compétitions de dragsters, Queen of the Universe se concentre sur l’aspect des compétitions de chant. Chaque semaine, les candidats afficheront leur voix puissante dans différents numéros musicaux chaque semaine devant un public en direct. Les juges détermineront qui va de l’avant. La panéliste de Drag Race Michelle Visage et la championne All Stars 3 Trixie Mattel font partie du jury, dont l’icône hollywoodienne Vanessa Williams et la chanteuse Leona Lewis. L’animateur de talk-show britannique Graham Norton animera l’émission.

« C’est un aspect mondial que nous n’avons jamais vu auparavant, et c’est un concours de chant ; personne ne fait de synchronisation labiale, ils chantent tous leurs propres airs », a déclaré Williams à EW. « Nous les jugerons non seulement sur la qualité de leur talent et de leur musicalité, mais aussi sur leur qualité de star. »