La chanteuse Ava Max dit qu’elle a subi une perte de cheveux après COVID

Chanteuse Ava Max dit qu’elle a subi une perte de cheveux après avoir contracté COVID. Elle a posté une vidéo mercredi soir, disant: « Les poils de bébé Comin THRU. « Je suis aussi tellement heureux que mes cheveux repoussent. J’ai perdu beaucoup de cheveux quand j’ai eu le COVID l’année dernière !! 🙁 «

Il s’avère que le chanteur de « My Head & My Heart » n’invente rien. Selon l’American Academy of Dermatology, la chute des cheveux est une conséquence du virus.

Pour être précis, l’Académie affirme qu’une forte fièvre due à diverses maladies, y compris COVID, peut entraîner une « perte de cheveux notable ».

En fait, ce n’est pas techniquement une perte de cheveux – c’est une chute de cheveux. Il commence généralement 2 à 3 mois après la baisse de la fièvre. Des touffes de cheveux peuvent sortir après la douche ou le brossage, et cela peut durer jusqu’à 9 mois avant de s’arrêter.

