La chanteuse Breakout Zoe Wees partage son nouveau single “ Ghost ”

L’auteure-compositrice-interprète montante Zoe Wees a partagé son dernier single “Ghost” issu de son prochain EP Golden Wings sorti le 21 mai via Capitol Records.

Comme ses versions précédentes, “Control” et “Les filles comme nous», Wees utilise« Ghost »pour centrer les émotions fortes dans sa prestation lyrique.

«’Ghost’ a été écrit sur le fait de laisser quelqu’un s’approcher de trop près, même si vous savez qu’il peut vous blesser», a déclaré Wees.

«Il s’agit du sentiment d’être vulnérable à cette personne d’une manière qui pourrait fondamentalement détruire votre vie. Il a été écrit lors de l’une de mes premières sessions d’écriture, c’est donc spécial de le publier.

Wees a écrit «Ghost» avec Ricardo Muñoz Repko, VVAVES, Nicolas Rebscher et Patrick Salmy. Repko, Rebscher et Salmy ont également servi en tant que producteurs sur le morceau en mouvement axé sur la basse.

Originaire de Hambourg, en Allemagne, Wees est une artiste bourdonnante depuis que son premier single «Control» a reçu une large attention. La chanson, inspirée par la lutte du chanteur contre l’épilepsie bénigne de Rolandic, était un exemple émouvant de la portée émotionnelle de Wees en tant qu’écrivain. En un peu plus d’un an, «Control» a amassé plus de 143 millions de flux sur Spotify.

À propos de son écriture, Wees a dit: «J’écris sur de vrais sh_t. Je suis vraiment heureux de parler aux gens de ce que j’ai vécu, car je sais que je ne suis pas le seul.

S’adressant à Notion, elle a expliqué: «Je ne peux pas parler de moi quand je ne la chante pas, donc je suis juste heureuse de pouvoir le faire maintenant. C’est extrêmement difficile de parler de ton passé mais ça va m’aider et ça va aider d’autres personnes et ce serait tellement impoli si je ne saisis pas cette chance pour faire comprendre aux gens que tu n’es pas seul.

Golden Wings mettra en vedette «Ghost», «Control» et «Girls Like Us» avec deux autres morceaux inédits.

Golden Wings sort le 21 mai et est disponible en pré-commande maintenant.