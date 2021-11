La chanteuse brésilienne Marilia Mendoça est décédée à 26 ans après un accident d’avion mortel

chanteuse brésilienne Marilia Mendoza est mort dans un accident d’avion.

Selon une déclaration de l’équipe de Mendoça écrite en portugais et partagée sur les réseaux sociaux, son avion était en route pour Caratinga, Minas Gerais, où elle devait se produire, lorsqu’il s’est écrasé. L’artiste est décédée aux côtés de son producteur Henrique Ribeiro, son oncle Abicieli Silveira Dias Filho et le pilote et le copilote de l’avion, qui ont été nommément identifiés dans la déclaration.

La BBC rapporte que les autorités brésiliennes ont ouvert une enquête sur l’accident, qui s’est produit à Caratinga, Minas Gerais.

Quelques heures avant l’accident, Mendonça a partagé une vidéo de l’avion dans laquelle elle a parlé des aliments de la région. Ses amis, dont Rodolfo Matthaus et Deive Léonard, a depuis exprimé ses condoléances à sa famille par la poste.

joueur de football brésilien Neymar Jr. apparemment abordé sa mort, écrivant sur Twitter, « Je refuse de croire, je refuse. »

Neymar a été rejoint dans son chagrin par la pop star Anitta, qui a travaillé avec Mendoça sur la chanson « Some Que Ele Vem Atrás » en 2019.