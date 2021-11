La chanteuse brésilienne Marília Mendonça décède dans un accident d’avion

11/06/2021

Le à 09:10 CET

Abel gilbert

Le Brésil a été secoué par la force d’un tremblement de terre émotionnel. Le jeune chanteur Marilia Mendonça Il est décédé ce vendredi dans un accident d’avion à l’intérieur de l’Etat du Minas Gerais. L’auteur de « Bem pior que eu » il a perdu la vie à 26 ans. Elle était maman d’un garçon de 20 mois. L’impact de sa mort a été dévastateur. Mendonça a été l’une des figures les plus importantes à avoir émergé dans l’horizon musical brésilien ces dernières années. Son étoile brillait dans le sertanejo, un genre très populaire dans le centre et le sud du pays, soutenu par l’accordéon, les percussions et la guitare et bien d’autres cultistes que la samba et la bossa nova.

L’incident a également causé la mort des autres personnes qui voyageaient dans le petit taxi aérien, dont son producteur Henrique Ribeiro, son oncle et conseiller Abicieli Silveira Dias Filho et les pilotes. Toujours les causes de l’accident ne sont pas connuesMais la police du Minas Gerais a envoyé une équipe médico-légale et d’enquête dans la région. Les nouvelles inattendues ont mis les plaintes politiques entre parenthèses.

Le dernier post de Mendonça sur Instagram, où elle avait plus de 36 millions de followers, Il s’agissait d’une vidéo dans laquelle il commentait sa visite au Minas Gerais. Son nom, a-t-on rappelé, rejoint ceux qui sont morts en tentant de rechercher leur public depuis les airs : Ritchie Valens, Buddy Holly, Glenn Miller, Otis Redding, John Denver, Stevie Ray Vaughan et, également, un célèbre latino-américain, Carlos Gardel , qui a perdu la vie lorsque l’avion qui devait atterrir à Medellín a pris feu en 1935.

Immense popularité

La popularité de Marília était d’une telle ampleur que Caetano Veloso Il l’a citée deux fois sur son dernier album, Meu coco. « Maravilla Mendonça », il l’appelait dans sa chanson « Sem Samba Não Dá ». Veloso n’a pas pu cacher son choc : « Je pleure, je ne peux pas y croire. » Gal Costa et Daniela Mercury, deux grandes figures des générations précédentes s’exprimaient sur le même ton. « Je suis dévasté. C’était une personne jeune et aimante, brillant en tant qu’auteur-compositeur » dit le premier.

Agora fiquei sachant que, pas vraiment, le morreu n’a pas acide. J’apprécie. Acho que nem posso accrédite. – Caetano Veloso (@caetanoveloso) 5 novembre 2021

L’univers politique, traversé de plaintes et de dénonciations en tous genres, était également paralysé. « Nos sentiments pour la famille et des millions de fans de musique, le charisme et l’irrévérence de la chanteuse Marília Mendonça. Que Dieu donne force et réconfort au cœur de tous ceux qui ont perdu un être cher dans ce tragique accident », a écrit l’ancien président Luiz Inacio Lula da Silva sur votre compte twitter. Même l’actuel chef de l’Etat, Jair Bolsonaro, a exprimé son « choc » face à cette mort tragique. « Son charisme et sa musique avaient gagné l’affection de tous », a reconnu l’extrême droite.

« Je refuse d’y croire, je refuse & rdquor;, a tweeté, pour sa part, Neymar. Dans un pays qui fait de l’industrie des soins du corps et de la chirurgie esthétique un véritable culte, elle rompt avec les paramètres de l’industrie de la mode et l’idée d’une silhouette idéale. Elle était le contraire d’une diva, malgré son ascension fulgurante. On la reconnaissait tout de suite en l’entendant : sa voix était aussi grave que pénétrante. Elle était propriétaire d’une sympathie contagieuse. Il avait commencé sa carrière il y a sept ans. En 2019, il obtient un Grammy latin avec son album Em Todos Os Cantos et se préparait à participer à l’édition de cette année dans diverses catégories de la plus importante compétition de l’industrie musicale de la région.

Nos sentiments sont des années familiales et des milliers de musique, de charisme et d’irréversibilité de la chanteuse Marília Mendonça. Que Deus de forças e réconfort ou cœur de tous ceux qui perdront, cher, ness tragique accident. https://t.co/gDiFs6nkDk – Lula (@LulaOficial) 5 novembre 2021

Mendonça était un véritable phénomène culturel et social, entre autres raisons de s’être imposé dans un monde artistique essentiellement masculin. Il ne manquait pas d’une certaine touche féministe dans ses textes. « Les femmes ont été encouragées à parler des problèmes qu’elles vivent réellement », a-t-elle déclaré récemment. En fait, un sous-genre s’est créé autour de lui : le féminin. « Il est vrai que les femmes se distinguaient déjà dans cette musique. Mais elles étaient des exceptions dans un univers dominé par les hommes : les paroles, presque toutes écrites à la première personne, n’étaient guère poétiques, et parfois elles semblaient trop longues pour rentrer dans les mélodies. Marília, il a réussi à traduire en mots non seulement ce qu’il vivait, mais aussi ce que des millions de Brésiliens ont ressenti », a déclaré Folha à cet égard. Un pays pleure pour elle : le mythe de Mendonça est né bien plus tôt que prévu, avec le halo du malheur.