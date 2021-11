La chanteuse brésilienne Marília Mendonça décède dans un accident d’avion

11/06/2021 à 01:10 CET

La chanteuse brésilienne Marília Mendonça est décédée ce vendredi dans un accident d’avion à l’âge de 26 ans, comme l’a confirmé le service d’incendie militaire de l’État brésilien du Minas Gerais (CBMMG), où l’accident a eu lieu.

« Le CBMMG rapporte que ce vendredi un petit avion (…) s’est écrasé dans la zone rurale de Piedade de Caratinga. Le CBMMG confirme que l’avion transportait la chanteuse Marília Mendonça et qu’elle fait partie des victimes », ont expliqué les pompiers dans un message sur Twitter.

De son côté, l’équipe du chanteur a confirmé le décès et a détaillé qu’en plus de Mendonça, ils ont perdu la vie dans l’accident. le producteur de la chanteuse, son oncle, le pilote et le copilote de l’avion.

« C’est avec un profond regret que nous confirmons le décès de la chanteuse Marília Mendonça, de son producteur Henrique Ribeiro, de son oncle et conseiller Abicieli Silveira Dias Filho, le pilote et copilote de l’avion, dont nous protégerons les noms en ce moment. L’avion a quitté Goiânia à destination de Caratinga, où Marília aurait eu une représentation ce soir« , a déclaré l’équipe, selon le journal ‘O Globo’.

Toujours les causes de l’accident ne sont pas connuesMais la police du Minas Gerais a envoyé une équipe médico-légale et d’enquête dans la région. L’armée de l’air devrait être chargée d’enquêter sur l’incident.