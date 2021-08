La chanteuse britannique montante Lola Young sort un nouveau single enchanteur “Blue”

Lola Jeune a sorti un nouveau single époustouflant, “Blue”, la deuxième chanson de son prochain EP, Après minuit. Accompagnée uniquement au piano encore une fois, Young continue de raconter l’histoire d’un rendez-vous de fin de soirée sur “Blue”, cette fois de son point de vue pendant l’heure vulnérable de 2 heures du matin. Young a coproduit le morceau avec un collaborateur fréquent, Manuka.

After Midnight, qui sera publié par Capitol Records le 20 août, raconte l’histoire d’une nuit dans la vie de Young, retraçant les heures entre minuit et 5 heures du matin. Young passe de se sentir confiant et en contrôle à devenir progressivement plus vulnérable et, finalement, entrer un état d’esprit frénétique, où elle ne laisse rien sur la table. Un court métrage accompagnera l’EP. Couplé uniquement avec son piano, il promet d’être jeune dans sa forme la plus impitoyable, brute et honnête. Les fans de son travail seront ravis d’avoir un aperçu de cet aspect de son écriture.

Décrivant l’EP, Lola Young dit: “Mes pensées, mes soucis, mes amants passés et mes amants présents aussi, ma culpabilité, mes peurs, mes rêves, mes souhaits et toutes les pensées folles que j’ai quand le soleil se lève et je peux’ t dormir pour la merde. Après minuit. La forme la plus vraie de moi.

Le mois dernier, elle a joué un spectacle à guichets fermés à Camden Assembly à Londres. Young se produira dans de nombreux festivals d’été et fera une tournée au Royaume-Uni avec Dermot Kennedy en septembre.

“Blue” suit “Pill or a Lullaby”, le premier morceau partagé d’After Midnight. Faisant l’éloge de la « pouvoir de l’âme », The Honey Pop a déclaré : « Son morceau ‘Pill or A Lullaby’ est pertinent. Nous avons tous nos nuits blanches sans sommeil un jour… Le piano ajoute à l’étranglement émotionnel des paroles profondes. Il est difficile de ne pas pleurer ou « Ruin My Make Up » lorsque nous écoutons son esprit réfléchi. »

Achetez ou diffusez « Bleu ».

Après minuit Tracklist :

Après minuit (1h du matin)

Bleu (2h du matin)

Mauvais jeu (3h du matin)

Pilule ou berceuse (4h jusqu’au lever du soleil)