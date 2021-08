La chanteuse Britney Spears a investi dans Bitcoin en 2014, révèlent des rapports

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Apparemment, Spears a utilisé Bitcoin pour cacher certains achats et activités commerciales à son père, qui à l’époque exerçait la tutelle légale et financière sur la chanteuse.

Des rapports récemment publiés révèlent que la chanteuse américaine connue sous le nom de « La princesse de la pop », Britney Spears, a apparemment investi dans Bitcoin en 2014 pour cacher certaines de ses activités commerciales aux membres de sa famille.

C’est ce qu’ont révélé les présentatrices du podcast “Toxic”, Tess Barker et Barbara Gray, qui enquêtent et passent en revue les événements entourant l’affaire à laquelle le chanteur est actuellement confronté, depuis ce procès devant les tribunaux pour récupérer sa propre protection juridique et retirer les droits à son père, James Spears.

Britney Spear a investi dans Bitcoin en 2014

En ce qui concerne l’utilisation de la monnaie numérique par Spears, les documents consultés par Barker et Gray révèlent que la chanteuse a utilisé Bitcoin en 2014 pour effectuer certains achats à l’insu de son père, précisément par crainte d’une sorte de représailles de sa part. inscrit comme son représentant légal.

Bien qu’il ne soit pas clair combien Bitcoin Spears a acquis ou si elle conserve actuellement une partie de l’investissement réalisé à cette époque, la vérité est que la chanteuse percevait la monnaie numérique à cette époque comme un moyen de garantir la liberté et l’anonymat de ses opérations commerciales. .

L’affaire #FreeBritney

Malgré le fait que de nombreuses personnalités publiques participent activement au marché du Bitcoin et des monnaies numériques, le besoin de Spears d’utiliser la monnaie numérique fait partie des contrôles stricts que son père a maintenus lors de l’exercice de la tutelle légale sur le chanteur.

Comme mentionné précédemment, la chanteuse se bat actuellement devant les tribunaux pour récupérer sa tutelle légale, affirmant que son père et le reste de sa famille avaient ruiné sa vie en la forçant à faire des choses contre son gré, comme prendre des médicaments psychiatriques, faire des tournées et établir contrats, en plus de voir leur droit d’avoir plus d’enfants restreint.

Actuellement, les fans de la chanteuse et des personnalités publiques soutiennent activement la campagne sous le hashtag #FreeBritney, avec lequel ils montrent leur soutien à Spears dans la bataille juridique au milieu de l’indignation causée par les révélations qu’elle a faites sur sa vie.

Des rapports publiés ces derniers jours ont révélé que la campagne #FreeBritney semble avoir eu un effet positif face à l’affaire, puisque le père de Britney semble avoir l’intention de renoncer à la tutelle légale du chanteur, avec laquelle il n’aurait plus la gestion financière de la fortune de l’artiste.

