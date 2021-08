La chanteuse Britney Spears a-t-elle investi dans Bitcoin ?

“La princesse de la pop”, Britney Spears, a apparemment investi dans Bitcoin en 2014. Et ainsi, gardant certaines de ses activités commerciales cachées aux membres de sa famille.

Plus précisément, Tess Barker et Barbara Gray, qui enquêtent sur l’affaire Britney Spears, ont affirmé sur le podcast Toxic que la chanteuse était intéressée par Bitcoin (BTC) en 2014. Soi-disant, Britney Spears a dû utiliser Bitcoin pour lui cacher même de petits achats. père, Jamie Spears.

Comme on le sait, Britney Spears, l’artiste féminine la plus vendue des années 2000, a affirmé qu’elle avait peur de son père. Ruiner sa vie et celle des autres membres de la famille Spears.

En effet, les tristes déclarations du chanteur ont provoqué une grande réaction. Plusieurs politiciens, célébrités et hommes d’affaires de premier plan ont soutenu le mouvement #FreeBritney.

Britney Spears a dû utiliser Bitcoin

En particulier, sur la base des documents qu’elles ont obtenus, Tess Barker et Barbara Gray, les animatrices du podcast “Toxic”, ont affirmé que Britney Spears s’était intéressée au Bitcoin en 2014.

Il est important de noter que les présentateurs ont enquêté et examiné les événements entourant l’affaire à laquelle Britney Spears est actuellement confrontée. Comment récupérer votre propre protection juridique et retirer les droits de votre père.

Concernant l’utilisation du Bitcoin par Spears, les documents consultés par Barker et Gray révèlent que la chanteuse a utilisé du BTC en 2014. Pour faire quelques achats à l’insu de son père, précisément par crainte d’une sorte de représailles.

Cependant, on ne sait pas combien Bitcoin Spears a acquis ou s’il conserve actuellement une partie de l’investissement réalisé à l’époque.

Et s’il était nécessaire de préciser que les transactions BTC sont pseudo-anonymes. Par conséquent, il existe un doute sur la façon dont les présentateurs auraient réussi à vérifier que Spears utilisait réellement Bitcoin. Il ne reste plus qu’à attendre si la seule source, les présentateurs de “Toxic”, rend publics ces documents.

Le mouvement #FreeBritney

En fait, le témoignage public de Britney Spears en juillet a fait la lumière sur ses 13 ans de tutelle. Et il a défendu le mouvement #FreeBritney.

Soit dit en passant, les révélations déchirantes de la princesse de la pop (prise de médicaments psychiatriques, tournée et signature de contrats, en plus de voir son droit d’avoir plus d’enfants restreint), ont provoqué une grande indignation. Depuis des politiciens, des célébrités et des hommes d’affaires, ont apporté leur soutien au mouvement. Par exemple, Elon Musk.

En particulier, immense victoire pour Britney, le père a accepté de quitter la tutelle légale de la pop star. Mettre fin à la bataille juridique.

A cet égard, Mathew Rosengart, l’avocat de Britney a déclaré : « Nous sommes heureux que M. Spears et son avocat aient admis dans un communiqué qu’il doit quitter son poste. C’est une grande victoire pour Britney Spears et un pas de plus vers la justice.

En guise de clôture, bien qu’il ne soit pas clair combien Bitcoin Spears a acquis ou si elle retient actuellement une partie de l’investissement réalisé, la vérité est que la chanteuse considérait la crypto-monnaie comme un moyen de garantir l’anonymat de ses opérations commerciales.

Je dis au revoir avec cette phrase de Bob Marley : « Mieux vaut mourir en luttant pour la liberté que d’être prisonnier chaque jour de votre vie.

