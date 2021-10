La chanteuse country Lily Rose fiancée à sa petite amie de longue date

La chanteuse country Lily Rose a de quoi célébrer en ce moment. PEOPLE a rapporté que la chanteuse était fiancée à sa petite amie de longue date, Daira Eamon. Tout en parlant avec la publication, ils ont partagé des détails sur la proposition, qui a eu lieu dans le quartier de Germantown à Nashville.

Le quartier de Germantown est très spécial pour Rose et Eamon, car c’est là qu’ils ont partagé leur premier appartement. Rose a expliqué: « Le premier appartement que nous avons partagé ensemble était à Germantown. Nous descendions la 5e avenue pour nous rendre à notre bar préféré, Mother’s Ruin, deux à trois fois par semaine. Nous avons passé tellement de jours et de nuits à marcher main dans la main. -main ensemble que je savais que c’était l’endroit le plus spécial pour commencer notre prochain chapitre ensemble ! »

Rose a réussi à garder toute la proposition secrète de son partenaire, mais elle a admis que c’était loin d’être une tâche facile. Une fois qu’elle a pu célébrer avec Eamon, les deux ont pu profiter du moment heureux avec leurs proches. Bref, tout s’est bien passé.

« Garder tout cela secret a vraiment été l’une des choses les plus difficiles que j’aie jamais faites. Je n’arrêtais pas de me dire : ‘Comment suis-je censé garder le plus gros plan que j’aie jamais élaboré avec mon meilleur ami et partenaire ?’ C’était fou de garder le secret ! Surtout avec nos familles et nos amis qui venaient tous en ville », a poursuivi Rose. « J’étais ravi de la surprendre avec la proposition et la présence de nos familles, mais j’étais beaucoup plus excité de dire à Daira à quel point je l’aime. Je me sentais tellement soulagé que cela se fasse, mais je pouvais revivre ce moment encore et encore. pour toujours. »

Quant à la façon dont Eamon a réagi au moment spécial, elle n’aurait pas pu être plus surprise. Elle a déclaré: « Je ne savais vraiment pas que cela allait arriver et c’est devenu le moment le plus spécial parce que c’était une telle surprise. » Quand il s’agit de la prochaine étape pour le couple, ils ont quelques idées. Les deux ont récemment acheté une maison ensemble et sont occupés à faire d’autres projets pour leur avenir. Rose et Eamon veulent fonder une famille ensemble et ont noté qu’ils étaient vraiment impatients de « vraiment passer du temps tous les jours pour le reste de notre vie ».