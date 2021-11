La chanteuse de 36 ans a fondu en larmes en rappelant à quel point il était difficile d’affronter la mort de sa mère à l’âge de 27 ans et sans profession

Regarder Facebook

Dans une interview émouvante avec sa grande amie Becky G, Chiquis Rivera a ouvert son cœur et a rappelé à quel point la mort de sa mère Jenni Rivera a été douloureuse pour elle. Lors d’un entretien avec Face to Face avec Becky G, la chanteuse de 36 ans a été brisée lorsqu’elle s’est souvenue de ce qu’elle a ressenti en apprenant que Jenni Rivera était décédée et à quel point elle s’est sentie perdue lorsqu’elle a pris conscience qu’elle n’avait pas étudié et que elle n’avait pas de métier pour se faire un avenir sans sa mère.

L’interview de Chiquis peut être vue dans le prochain épisode de Face à face avec Becky G le lundi 22 novembre prochain à 9 h PT / 12 h HE. Vous pouvez voir l’épisode via Facebook Watch.

« Je ne m’en suis rendu compte que le jour où je l’ai perdu, j’ai réalisé que tout m’avait été pris. J’ai dit : Oh mon Dieu, je ne suis pas allé à l’université, j’ai donné toute ma vie à ma famille, j’avais beaucoup de responsabilités… et je me suis demandé : maintenant qu’est-ce que je fais ? », a déclaré Chiquis, qui n’a pas pu se retenir les larmes en racontant le moment difficile.

Chiquis fut surprise de voir comment les larmes coulaient de ses yeux sans pouvoir l’éviter. « Parfois, vous ne réalisez pas tout ce que vous avez dû affronter jusqu’à ce que vous le disiez à voix haute. Je vais devoir reprendre une thérapie », a-t-il déclaré en riant à Becky G.

Chiquis a perdu sa mère Jenni Rivera le 9 décembre 2012

Jenni Rivera est décédée le 9 décembre 2012 dans un accident d’avion à Iturbide, au Mexique. L’artiste avait 43 ans au moment de son décès et a laissé 5 enfants : Chiquis, Jacqueline, Michael, Jenicka et Juan Ángel. Chiquis, étant l’aîné, avait 27 ans lorsque le chanteur est décédé.

Dans sa conversation avec Becky G, Chiquis a répondu à toutes les questions de son amie, même les plus personnelles, comme si elle était déjà en campagne pour avoir des enfants et comment c’était de s’occuper de ses quatre jeunes frères et sœurs alors qu’elle n’était qu’un Fillette de 10 ans à la carrière musicale exigeante de sa mère.

« Becky G et sa grande amie Chiquis, une superstar latino et fille de l’emblématique Jenni Rivera, partagent une conversation intime et ouverte sur la complexité des relations mère-fille. Chiquis révèle un secret qui surprend Becky, elle se penche également sur la famille, la perte, l’amour, la toxicité des médias et être vraiment à l’aise avec qui vous êtes », rapporte le communiqué publié par le talk-show.

Le programme Face to Face with Becky G comporte une série de 10 chapitres, dans lesquels Becky G interviewe des célébrités générant des conversations significatives et révélatrices. Le spectacle est produit par Jesse Collins Entertainment et la société de production Becky G Yourself Productions. L’interview de Chiquis Rivera sera diffusée le mardi 22 novembre prochain à 12 h HE, via Facebook Watch. Ne la perd pas!

