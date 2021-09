La chanteuse de bracelets Susanna Hoffs ‘Memba Her ?!

locale de Los Angeles Susanna Hoffs était dans la vingtaine quand sa vie a changé pour toujours après son groupe pop-rock Les bracelets a sorti son deuxième album Lumière différente en 1986 … qui présentait les singles les plus remarquables “Lundi maniaque,” “Si elle savait ce qu’elle veut” … et la confiture numéro un “Marche comme un Égyptien.”

À leur apogée, The Bangles était également composé d’autres artistes rock, dont Vicki Peterson à la guitare solo et au chant, Michael Steele (alias Micki Steele de The Runaways) à la basse et aux choeurs et Debbi Peterson sur les tambours.