La chanteuse de Garbage Shirley Manson partage la nouvelle saison du podcast ‘The Jump’

Shirley Manson, chanteuse emblématique du groupe DES ORDURES, a partagé une nouvelle saison d’elle Webby-podcast nominé “Le saut”. Chaque épisode trouve Manson s’asseoir avec certains des musiciens les plus influents de notre époque pour discuter de la création d’une chanson à partir de leur discographie qui représente un moment de croissance personnelle ou de réalisation dans leur carrière. La saison 3 comprend des apparitions de Patti Smith, Rapsodie, David Byrne et COUREZ LES BIJOUX, pour n’en nommer que quelques uns. Le podcast est un Mailchimp présente production, disponible partout où vous écoutez vos podcasts.

Fonctionnalités de la saison 3 David Byrne au “Loco de l’Amour”; Joe Talbot/ralentis au “1049 Gothique”; Rapsodie, qui parle de sa chanson “Afeni”; Patti Smith au “Pisser dans une rivière”; COUREZ LES BIJOUX au “Un putain de miracle de Noël”; Kelsey Lu au “Laissez tous les poisons qui se cachent dans la boue s’échapper”; Chat-tonnerre au “Dragon Ball Durag”; Robyn au “Avec chaque battement de coeur”; et Alanis Morissette au “Tu dois savoir”.

Les invités précédents incluent Gros Boi, Courtney Love, Bretagne Howard et Esperanza Spalding, parmi de nombreux autres talents vénérés.

Shirley Manson est la chanteuse du groupe DES ORDURES, qui a ouvert une voie sonore unique depuis la sortie de leur premier album éponyme en 1995, recueillant les éloges de la critique et amassant une multitude de succès ainsi que sept Grammy nominations en route vers 17 millions d’albums vendus. Leur nouvel album, “Ni dieux ni maitres”, est maintenant disponible via Stunvolume/Musique infectieuse.

Mailchimp présente est une plate-forme mondiale de streaming proposant des séries, des films et des podcasts conçus pour les petites entreprises et les entrepreneurs. Les Mailchimp présente ardoise, couvrant des séries, des films, des documentaires et des podcasts, se consacre à améliorer le parcours entrepreneurial – et à le rendre plus agréable en cours de route – avec un contenu qui touche aux sentiments réels qui accompagnent le territoire.

Crédit photo: Ksenija Mikor

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).