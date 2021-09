La chanteuse de Girls Aloud Sarah Harding est décédée à 39 ans après une bataille contre le cancer

in

Dans ses mémoires, Hear Me Out, publiées en mars dernier, Sarah a révélé qu’en raison de la pandémie de coronavirus, elle avait repoussé la consultation d’un médecin lorsque ses symptômes – des douleurs mammaires – ont commencé. Selon un extrait publié par le Times, elle a écrit qu’au cours de son traitement, elle a contracté une septicémie, a été plongée dans un coma artificiel pendant près de deux semaines, puis a subi une mastectomie. Plus tard, une IRM a révélé que son cancer s’était propagé. Sarah a déclaré qu’en décembre 2020, son médecin lui avait dit que le prochain Noël serait probablement son dernier.

La chanteuse a déclaré qu’elle ne voulait initialement pas parler de son diagnostic, espérant également qu’elle pourrait aider les autres. « Il y avait eu tellement de reportages sur les nouvelles sur les personnes manquant des contrôles pendant le verrouillage de Covid », a-t-elle écrit dans ses mémoires. “Les personnes qui ont laissé un diagnostic de cancer jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Peut-être que si je parlais, en tant que personnalité publique, célébrité, cela pourrait aider à faire passer le message à quel point il est important de se faire examiner si vous avez des inquiétudes.”