La chanteuse de Greta Van Fleet rejette le commentaire “ Rock Is Dead ” de Gene Simmons: “ Peut-être que le monde du rock dont il se souvient est mort ”

FLOTTE GRETA VAN chanteur Josh Kiszka a rejeté l’idée que le rock est mort, affirmant que le rock est un genre «très élastique» et «éclectique».

Alors que le rock and roll est le roi du monde de la musique depuis des décennies, au cours des dernières années, il a été renversé par la popularité croissante du hip-hop. Cela a amené de nombreux experts à proclamer le genre “mort” du point de vue de l’industrie, notant qu’il a été éclipsé à tous égards par la pop, le hip-hop et l’EDM.

Il y a quelques années, EMBRASSER bassiste / chanteur Gene Simmons Raconté Écuyer magazine que “le rock n’est pas mort de vieillesse. Il a été assassiné. Un peu de génie, quelque part, allait être exprimé et maintenant il ne le sera pas parce qu’il est bien plus difficile de gagner sa vie en jouant et en écrivant des chansons. Personne ne vous paiera. pour le faire.”

Un certain nombre de musiciens de hard rock et de heavy metal ont pesé sur le sujet dans une variété d’entretiens au cours des dernières années, certains creusant un peu plus Simmonsles remarques complètes et d ‘autres ne faisant que passer sous silence le titre.

Kiszka, qui fait actuellement la promotion FLOTTE GRETA VANalbum de deuxième année, “La bataille à Garden’s Gate”, a parlé du statut supposé décroissant du rock lors d’une récente interview avec NME. Abordant l’ensemble du débat sur «le rocher est mort», Josh a dit: “Peut-être le monde du rock [Gene] se souvient est mort. Je pense que le rock and roll est un genre très élastique, c’est un genre très éclectique. Il semble que de temps en temps, une génération réinterprète ce que c’est… Et j’en ai entendu beaucoup, au fil des ans, je suppose que les gens soufflaient de l’air chaud à propos de…

«Je pense que le rock and roll peut devenir dormant, mais vous ne pouvez pas tuer quelque chose qui remplace le temps», a-t-il poursuivi. «C’est une attitude, un esprit et une célébration. Je pense que les gens passent le flambeau et le temps passe.

“Je pense qu’il y a probablement beaucoup de gens qui seraient en désaccord avec lui,” Kiszka conclu.

L’argument du «rock is dead» a réapparu encore et encore au fil des ans, y compris en 2018 après MARRON 5 chanteur Adam Levine Raconté Variété magazine que “la musique rock n’est nulle part, vraiment. Je ne sais pas où elle se trouve”, dit-il. “Si c’est autour, personne ne m’a invité à la fête. Toutes les innovations et les choses incroyables qui se passent dans la musique sont dans le hip-hop. C’est mieux que tout le reste. Le hip-hop est bizarre et avant-gardiste et imparfait et réel, et c’est pourquoi les gens l’adorent. “

“La bataille à Garden’s Gate” est sorti le 16 avril via Lave/République.



