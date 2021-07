La chanteuse de K-Pop Somi taquine le prochain single “Dumb Dumb” avec des visuels

La sensation révolutionnaire de la K-pop Somi a partagé une collection de teasers visuels avant la sortie de son prochain single “Dumb Dumb”, sorti le 2 août via Interscope Records.

L’annonce du single est intervenue via l’agence de Somi, The Black Label, sur les réseaux sociaux. La société a partagé une photo promotionnelle ressemblant à une affiche présentant une photo de la chanteuse dans un nouveau look blond.

Tout seul des médias sociaux, Somi a partagé des photos inspirées du début des années 2000 qui recoupaient des images du chanteur aux couleurs vives et aux motifs avec des autocollants de smileys, de cœurs, d’étoiles et de fleurs parsemés sur les images de style album.

“Dumb Dumb” fait suite au single “What You Waiting For” de Somi sorti en juillet dernier. Avant cela, la chanteuse avait partagé ses premiers singles solo “Birthday” et “Outta My Head” après son départ du groupe de filles K-pop IOI Somi a rejoint le groupe en 2016 après avoir remporté la première place du concours de télé-réalité Produce 101. et a pris la décision de partir en solo du groupe de 11 musiciens en 2017.

“Ce que vous attendez” a amassé plus de 100 millions de flux sur toutes les plateformes depuis sa sortie. Le morceau a été créé avec le producteur et compositeur de BLACKPINK Teddy comme premier single de Somi via Interscope.

“Je suis très heureux de rejoindre la famille Interscope et Universal Music”, a déclaré Somi à Variety à l’époque. «Ils ont une grande liste d’artistes que j’aime et une longue histoire d’actes de rupture. J’attends avec impatience les prochaines étapes de ma carrière et j’ai hâte de partager ma musique avec le monde !

« Somi se démarque par son approche unique et mondaine de la musique pop », a déclaré Sam Riback, vice-président exécutif et responsable A&R chez Interscope. “Elle est sur le point d’être la prochaine artiste internationale et constitue un autre excellent ajout à la relation florissante que nous continuons de construire avec [Black Label co-founder] Teddy Park, Black Label et toute la famille YG.

Bien que “Dumb Dumb” n’ait été attaché à aucun album, projet ou EP officiel, il s’ajoute à la discographie croissante de Somi, renforçant l’intérêt pour la sortie à venir.

Pré-enregistrez “Dumb, Dumb” sur Apple Music et Spotify avant sa sortie le 2 août.