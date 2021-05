La chanteuse de Morcheeba, Skye Edwards, parle de voyage ⋆ .

Skye Edwards nous parle de ses voyages

Dans la dernière édition de On The Road With, nous discutons avec Skye Edwards.

Le chanteur principal de Morcheeba parle de nourrir des éléphants oranges lors d’un safari en Afrique du Sud, d’être pris dans une émeute totale au Chili et de se mêler aux stars d’Édimbourg.

Quel est votre moment préféré sur la route?

En safari en Afrique du Sud en 2018 à l’Inverdoorn Game Reserve, une réserve de 10000 hectares dans le Karoo, à deux heures et demie de route du Cap.

Cela m’a époustouflé de voir des lions, des rhinocéros, des zèbres et des girafes dans la nature. Vers la fin, nous nous sommes arrêtés pour une collation et à mon grand étonnement, deux éléphants gigantesques sont venus en marchant vers nous avec leurs maîtres. Tous deux avaient été sauvés d’une vie horrible.

C’était incroyablement humiliant de nourrir l’une des oranges des éléphants – cette énorme bête était si douce avec sa trompe et quand il me regardait, c’était comme s’il regardait droit dans mon âme.

Et votre ville préférée?

Shanghai. En 2003, Morcheeba a été invité à visiter la Chine par le British Council dans le cadre de sa campagne Think UK pour promouvoir les industries créatives du Royaume-Uni là-bas.

Nous avons joué deux spectacles gratuits à Chongqing pour 16 000 étudiants, puis nous avons fait des spectacles à Pékin, Guangzhou et Shenzhen.

Tout au long de la tournée, la nourriture était remarquable, très différente de vos plats à emporter chinois locaux. Si vous commandiez du poisson, ils le sortiraient vivant et se tortillaient pour vous montrer qu’il était frais et sain avant de le cuire.

Au moment où nous avons visité Shanghai, les deux tiers des grues de construction du monde étaient là. L’atrium du Grand Hyatt est une visite incontournable, tout comme le bar Cloud Nine au 87ème étage (chambres à partir de 125,50 £, hyatt.com).



Morcheeba a été invité à visiter la Chine par le British Council (Crédits: .)

Quand avez-vous eu le plus peur en voyageant?

À Santiago, Chili, octobre 2019. Ce matin-là, mon mari et moi nous sommes promenés sur la colline de San Cristóbal. Sur le chemin du retour à l’hôtel, nous avons traversé l’Estallido Social, une manifestation civile bruyante mais de bonne humeur en réponse à l’augmentation du coût de la vie et aux inégalités générales.

Plus tard, la manifestation s’est transformée en émeutes, les soldats tirant des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes. Alors que je m’habillais pour jouer un spectacle ce soir-là, il y avait des hélicoptères et de la fumée dans l’air.

Il y avait trop de fans sur place pour annuler le concert et la camionnette réservée pour nous emmener n’a pas réussi. Le seul moyen de s’y rendre était à pied, en passant devant des bus en feu bloquant les routes. Notre représentant était paniqué, ce qui m’a rendu encore plus anxieux. Mon cœur battait la chamade, mes yeux et ma gorge avaient mal à cause du gaz lacrymogène

Avez-vous déjà pincé quelque chose dans une chambre d’hôtel?

Nettoyant pour les mains Aesop Aromatique. En 2010, nous avons eu un concert à São Paulo, au Brésil, et avons été invités à séjourner au magnifique Hotel Unique par le propriétaire de l’hôtel, qui est un grand fan de Morcheeba et qui a nommé son bar sur le toit Skye Bar après moi (chambres à partir de 144 £) , hotelunique.com). À notre départ, j’ai emballé le savon pour les mains et chaque fois que je le sens, il me ramène.



Skye a un bar qui porte son nom à Sao Paulo (Photo: Alamy Stock Photo)

Où est l’endroit le plus étrange où vous ayez passé la nuit?

Un parking d’hôtel à Edimbourg. Mon mari et moi avions un camping-car VW T4 à l’époque et avons décidé de nous rendre à Edimbourg pour les MTV Music Awards 2003.

Nous avons passé une soirée fantastique à nous mêler à Pink, Garbage, Justin Timberlake et Beyoncé. Lors de la soirée d’après-spectacle, nous avons discuté avec l’acteur Gerard Butler, qui a demandé où nous logions.

Nous avons dit l’hôtel Caledonian mais en réalité c’était le parking de l’hôtel. J’ai vraiment adoré notre camping-car – c’était confortable avec un pot et une cuisinière, nous avions tout ce dont nous avions besoin.



Skye se souvient de ses aventures écossaises en camping-car (Photo: . / iStockphoto)

Et où est le meilleur endroit où vous avez passé la nuit?

Lorsque le verrouillage a été levé l’été dernier, nous avons loué un camping-car et nous nous sommes rendus dans les Hébrides extérieures. Nous avons visité Skye et les îles Harris et Lewis, où nous avons vu les Callanish Standing Stones, qui sont plus vieux que Stonehenge.

Nous nous sommes dirigés vers la plage de Luskentyre, l’une des plages les plus grandes et les plus spectaculaires de Harris, avec des kilomètres de sable blanc et une eau bleu-vert claire, et

ce soir-là, nous avons passé la nuit garés au bord de la route de la plage d’Horgabost, où nous nous sommes réveillés au son à couper le souffle de l’océan s’écraser sur les rochers.

Où allez-vous ensuite?

Le prochain grand voyage sera pour mon 50e anniversaire en 2022. Nous prévoyons d’aller à Tulum, au Mexique. Je n’y suis jamais allé auparavant. Une amie a un logement qu’elle loue appelé Cosmo Tulum avec trois casitas invités.

Nichée dans la jungle, c’est une villa privée à quelques pas de la plage (à partir de 977 £ pn, airbnb.com). Il y a six chambres pour que nous puissions avoir toute la famille avec nous. Situé dans un grand jardin tropical clos avec une vue spectaculaire sur la jungle, cela ressemble à un coin de paradis.

L’album de Morcheeba, Blackest Blue, sort le 14 mai via Fly Agaric Records, en partenariat avec Kartel Music Group. Précommandez sur morcheeba.lnk.to/ohohyeah.

