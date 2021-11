La chanteuse de ‘Weekends With Adele’ annonce sa résidence à Las Vegas

LAS VEGAS, NV. (THECOUNT) – Dans la foulée de la sortie de son nouvel album, « 30 », la chanteuse Adèle a annoncé sa résidence au célèbre Caesars Palace Hotel du Colosseum of Las Vegas à partir du vendredi 21 janvier 2022.

« Weekends With Adele », présentera deux spectacles chaque week-end jusqu’au samedi 16 avril 2022 pour un total de 12 semaines.

Le Colisée, qui a une capacité officielle de 4 100 places, offre un environnement relativement intime pour les célèbres concerts bavards d’Adele, qui trouvent ses chansons majestueuses et souvent tristes contrastant avec son humour paillard et ses plaisanteries hilarantes et autodérision (le spectacle prévu pour ce prochain Le poisson d’avril devrait avoir de bonnes blagues). La chanteuse a entrepris une tournée mondiale massive en 2016 et 2017 en soutenant son album précédent, « 25 », qui a réuni quelque 121 dates d’arène à travers l’Europe, l’Amérique du Nord, le Mexique, l’Australie et la Nouvelle-Zélande avant de terminer avec quatre spectacles géants au stade de Wembley à Londres, rapporte Variété.

Les billets en prévente pour ces spectacles seront disponibles sur inscription via Ticketmaster Verified Fan. Les inscriptions s’ouvrent à 6 h HP aujourd’hui (30 novembre) et se poursuivent jusqu’à 23 h 59 HP jeudi (2 décembre). Pour plus d’informations et pour vous inscrire, rendez-vous sur https://verifiedfan.ticketmaster.com/adele. La prévente vérifiée pour les fans commencera le mardi 7 décembre à 10 h 00, heure du Pacifique. Seuls les fans qui ont reçu un code unique auront la possibilité d’acheter des billets pour les représentations selon le principe du premier arrivé, premier servi. En raison de la quantité limitée de billets disponibles, si la demande de billets des fans vérifiés dépasse l’offre, il n’y aura pas de mise en vente publique.

Week-end 1 : vendredi 21 janvier – samedi 22 janvier

Week-end 2 : 28 – 29 janvier

Week-end 3 : 4 – 5 février

Week-end 4 : 11 – 12 février

Week-end 5 : 25 – 26 février

Week-end 6 : 4 – 5 mars

Week-end 7 : 11 – 12 mars

Week-end 8 : 18 – 19 mars

Week-end 9 : 25 – 26 mars

Week-end 10 : 1 – 2 avril

Week-end 11 : 8 – 9 avril

Week-end 12 : 15-16 avril

