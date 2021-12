La chanteuse des Marvelettes, Wanda Young, est décédée à 78 ans

Wanda Jeune — l’un des rares membres restants des Marvelettes — est décédé.

La fille du chanteur légendaire, Meta Ventress, a confirmé la nouvelle au New York Times Samedi – disant que sa mère était décédée il y a près de deux semaines, le 15 décembre, à Garden City, MI à la suite de complications d’une maladie pulmonaire obstructive chronique.

Young est arrivé à bord des Marvelettes juste à temps pour qu’ils signent leur premier contrat d’enregistrement avec Motown … et est devenu le chanteur principal des Marvelettes dans leurs dernières années, après le départ de certains membres. Pour faire court, elle était là depuis le début.

Bien sûr, elle a contribué à leur tube de 1961, « Pleases Mr. Postman », qui est devenu un non. 1 sommet des charts pour la grande image de Berry Gordy … sans parler du premier succès retentissant enregistré par un groupe entièrement féminin. En d’autres termes, WY et co. aidé à mettre Motown sur la carte.

« Please Mr. Postman » a été repris par d’innombrables groupes et artistes, notamment les Beatles… qui en ont fait un nouveau succès à leur apogée dans les années 60. BTW, la face B de cet album des Marvelettes était « So Long, Baby », avec Young au chant.

Tout en chantant co-leader jusqu’à leur apogée, Young a aidé à produire des airs célèbres comme « Locking Up My Heart » et « Too Many Fish in the Sea » … et, finalement, elle a ouvert la voie avec des tubes comme « I’ll Keep Tenir bon » « Ne plaisante pas avec Bill », « Le chasseur se fait capturer par le jeu », « Quand tu es jeune et amoureux » et « Mon bébé doit être un magicien »… entre autres.

Young a finalement quitté les Marvelettes en 1969 et s’est essayée à une carrière solo avec un succès variable jusqu’au début des années 70. Finalement, elle a complètement abandonné la musique… et a vécu une vie relativement privée.

Elle laisse dans le deuil ses trois enfants, plusieurs petits-enfants et un arrière-petit-enfant, ainsi que ses frères et sœurs. Elle avait 78 ans.

DÉCHIRURE