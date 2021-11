La chanteuse du groupe de rock fait pipi sur le visage d’un fan pendant le spectacle, le groupe s’excuse

Le chanteur principal d’un groupe de rock est devenu un peu trop hardcore lors d’un spectacle en direct – baissant son pantalon et prenant une fuite majeure sur le visage d’un mec … qui semblait être tout à fait à ce sujet.

Cet incident sauvage s’est produit jeudi soir lors du festival Welcome to Rockville au Daytona International Speedway – où Brass Against s’est produit en grande pompe … et finalement, à une tonne de spectateurs dégoûtés qui ont été témoins de cette scène insalubre.

La chanteuse Sophie Urista se balançait pendant leur set – et interprétait une reprise de « Wake Up » de Rage Against the Machine – quand elle et le groupe ont apparemment invité un gars au premier rang à venir et à recevoir une douche dorée … à laquelle il heureusement obligé.

On ne sait pas exactement s’il savait à quoi il servait – mais il semblait plus que disposé à s’allonger sur scène (avec une canette montée sur son front) et à laisser Urista faire son truc.

Il s’est avéré que cette chose devait passer sur toute sa tête et son corps … et elle a été capturée en détail par des personnes qui n’étaient pas à plus de 15 ou 20 pieds. Elle a déboutonné son pantalon, baissé sa culotte puis s’est mise en position accroupie et a plané.

Bientôt, la diffusion en direct a commencé … et elle l’a laissé déchirer pendant environ 10 secondes. L’averse d’urine a complètement enterré le visage de l’homme – et il en crache même une partie qui a jailli comme un jet d’eau. Ouais, c’est flippant… et dégoûtant comme l’enfer.

Vous pouvez aller chercher la vidéo par vous-même en ligne – nous ne pouvons pas vraiment la publier ici parce que, eh bien… c’est juste un peu trop ignoble pour être décrit en entier. Mais, ayez confiance quand nous disons — c’est tout un spectacle.

Brass Against s’est depuis excusé pour la cascade – au nom d’Urista aussi, semble-t-il – en se rendant sur Twitter pour écrire: « Nous avons passé un bon moment hier soir à Welcome to Rockville », a tweeté Brass Against. « Sophia s’est emportée. Ce n’est pas quelque chose auquel nous nous attendions, et ce n’est pas quelque chose que vous reverrez à nos concerts. Merci de l’avoir apporté hier soir, Daytona. »