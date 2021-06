La chanteuse, écrivaine et guitariste de slide révolutionnaire Ellen McIlwaine décède à 75 ans

La chanteuse, compositrice et guitariste de slide Ellen McIlwaine, qui s’est fait connaître à la fin des années 1960 et a réalisé plusieurs albums solo à partir du début des années 70, est décédée le 23 juin dans un centre de soins palliatifs de sa maison d’adoption de Calgary, en Alberta. Elle avait 75 ans.

McIlwaine est née à Nashville en 1945 mais a été élevée par des parents missionnaires adoptifs dans une communauté internationale à Kobe, au Japon, puis a fait ses débuts musicaux à Atlanta. Elle a été influencée par le R&B de la Nouvelle-Orléans, la musique classique d’Europe, la country traditionnelle et de nombreux genres internationaux.

Comme son site Web le décrit, “son rhythm & blues à haute énergie, ainsi que les lamentations du Moyen-Orient, les influences indiennes, pakistanaises et ouest-africaines et les numéros de gospel a capella conduisent tous son incroyable guitare slide et ses acrobaties vocales à créer un spectacle dynamique”.

Elle a commencé à figurer sur la scène de Greenwich Village en 1966, jouant avec un alors peu connu Jimi Hendrix, avant son déménagement au Royaume-Uni qui est devenu le catalyseur de sa carrière. Hendrix « m’a laissé une impression », a-t-elle déclaré à Beetle en 1972. « Nous avons joué ensemble au Go-Go à New York et je l’ai regardé faire des sons sur sa guitare et j’ai appris à utiliser la guitare comme voix. Je pense que je tiens ça de lui.

Pendant son séjour à New York, elle a également rencontré Odetta, Richie Havens et Mississippi John Hurt. McIlwaine est ensuite retourné à Atlanta et, le plus inhabituel pour l’époque, est devenu la chanteuse d’un groupe de rock psychédélique dirigé par des femmes, Fear Itself.

Le seul album du groupe, un ensemble éponyme produit par le grand voyageur Tom Wilson, est sorti sur Dot Records en 1968. McIlwaine a ensuite commencé une carrière solo, signant à Polydor, pour qui elle a sorti Honky Tonk Angel en 1972 et We The Les gens l’année suivante.

Le premier d’entre eux était un disque mi-live, mi-studio, avec des versions en concert de Jack Bruce et “Weird of Hermiston” de Pete Brown et “Up From The Skies” de son vieil ami Hendrix; les coupes en studio comprenaient une reprise de Foi aveugle« Can’t Find My Way Home » et deux de ses propres chansons. This et We The People ont été réédités dans une double sortie en 1993 sous le titre Up From The Skies: The Polydor Years.

Elle a enregistré en tant qu’artiste indépendante à partir de 1975 The Real Ellen McIlwaine, formant un public particulier en Australie, où un album éponyme a été classé en 1978. En 2008, elle a tourné en Amérique avec l’ensemble La Guitara de Patty Larkin, puis en 2009 et 2010 au Canada avec Les femmes de guitare de Sue Foley.

McIlwaine est apparue plus récemment sur l’album Live in Gray Creek en 2010. En 2013, elle est apparue dans le documentaire Hendrix Hear My Train A Comin, et ces dernières années, elle travaillait sur son autobiographie.

“Je pense que c’est terrible que personne ne prenne une femme guitariste au sérieux”, a déclaré McIlwaine à Sounds en 1974. “Une femme qui joue de la guitare n’a tout simplement pas fini. Tu sais pourquoi? Parce qu’une guitare est devant vous et qu’elle couvre votre milieu, ce que beaucoup de gens veulent voir. Même les maisons de disques pensent que vous pouvez toujours vous débarrasser de la guitare et vous tortiller devant un groupe.

“En tant qu’interprète”, a-t-elle ajouté, “je dois créer une énergie entre moi et le public. Je continue de jouer, je laisse le sentiment me tirer jusqu’à ce qu’il s’arrête.