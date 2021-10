https://www.youtube.com/watch?v=V7fLLXPgDWQ

*Jody Watley publie une collection spéciale de remixes Alex Di Ciò Dance/Club de certains de ses succès emblématiques. Alex Di Ciò est un producteur, auteur-compositeur et remixeur de renommée mondiale.

Watley, le pionnier et pionnier de la musique, de la vidéo et de la mode, lauréat d’un Grammy et intitulé Renderings, comprend l’hymne Not A Single Day Goes By.

L’album très attendu comprend également des remixes de chansons populaires des collections électro soul acclamées par la critique « The Makeover » et « Midnight Lounge » – ce sont des chansons dignes d’être écoutées par ceux qui les ont peut-être manquées.

Inspirée de l’art de Shawn West et des remix d’Alex Di Ciò, Renderings, la mini collection de mix de danse est désormais disponible dans le monde entier sur toutes les plateformes de médias sociaux via l’empreinte du label Avid Music.

L’artiste/créatrice musicale innovante a été interrogée sur son nouveau projet, « Renderings ». Ci-dessous, elle partage ses réflexions.

Pouvez-vous nous parler du processus créatif derrière votre dernier album ?

JW : L’une des définitions d’un rendu est une interprétation ou une traduction de l’art – c’est ce à quoi j’ai pensé en écoutant les mixes d’Alex qu’il s’est inspiré de faire sur des chansons de mes chansons telles que les projets The Makeover et Midnight Lounge comme l’art que Shawn a fait pour Instagram que j’ai immédiatement pensé serait une œuvre d’art musicale cool dans une couverture.

Est-ce la première fois que vous travaillez avec Alex Di Ciò?

JW : Non – Alex a contribué à toutes mes récentes sorties du Top 5 UK Soul Chart.

Que pensez-vous des réseaux sociaux ?

JW : Ce que je réalise sur les réseaux sociaux, c’est que les gens découvrent et redécouvrent des choses tout le temps – quelque chose est toujours nouveau pour quelqu’un qui voit ou entend quelque chose pour la première fois. Il est également important de continuer à être inspiré et cela peut venir des manières et des sources les plus inattendues.

Pouvez-vous nous parler de votre nouvel hymne, Not A Single Day Goes By ?

JW: Le nouvel hymne, Not A Single Day Goes By mettant en vedette Levi Seacer, anciennement de Prince’s NPG, avait été dans mon esprit avec tant de pertes de vie et c’était une chanson en souvenir de ceux qui ne sont plus avec nous, envoyée à Alex pour y mettre sa touche – alors nous y sommes !

