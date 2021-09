La chanteuse et compositrice Buika devient un nouveau membre de la SGAE

MADRID, 10 sept. (EUROPA PRESS) –

Le chanteur et compositeur Buika (Majorque, 1972) a signé ce 10 septembre son réintégration dans la Société Générale des Auteurs et Editeurs (SGAE), dans un acte dans lequel elle était accompagnée du président de l’entité, Antonio Onetti.

Artiste multidisciplinaire qui évolue avec aisance entre flamenco, copla, chanson d’auteur ou jazz latin, le métissage est la marque de fabrique de Buika, dont le répertoire large et international, qui comprend des chansons telles que ‘Mi Niña Lola’, ‘Rêve d’elle’ ou’ Live sans crainte », sera gérée par la SGAE, comme annoncé par l’entité.

“C’est là que j’ai commencé il y a de nombreuses années et encore une fois la vie me ramène à cette maison. je suis très content du retour. Certains collègues sont partis, il y a sûrement des choses qui ont changé. J’ai l’impression que tout ce qui nous est arrivé sur le chemin de ces retrouvailles n’a pas été vain », a commenté Buika à son retour dans l’entité.Bénédiction pour cette maison qui est un refuge pour les créateurs, pour les rêveurs. Amour et lumière pour ceux d’entre nous qui n’abandonnent pas. Pensée lente et positive pour ceux qui nous aident », a-t-il ajouté.

Pour sa part, Le président de la SGAE, Antonio Onetti, a tenu à souligner que “c’est une grande joie et fierté d’avoir, une fois de plus, le talent de Buika parmi notre répertoire”. « Fusion et métissage coulent dans les chansons de cette compositrice et artiste, exemple clair de diversité multiculturelle. Au nom des auteurs de la SGAE, je souhaite la plus chaleureuse des bienvenues à cette entité qui a toujours été la sienne. Nous espérons qu’elle perdurera. . son excellente carrière professionnelle et partagez avec elle vos prochains succès pour les années à venir“, a souligné.

Buika a collaboré avec le légendaire guitariste Carlos Santana sur l’album “L’Afrique parle” (2019), une œuvre nominée pour la prochaine édition du Latin Grammy 2021 dans la catégorie Meilleure chanson rock pour la chanson ‘Je le mérite’. Le 17 novembre, date à laquelle aura lieu le gala de cette année, le résultat sera connu.

Actuellement, le chanteur est en tournée internationale avec ‘Buika World tour 2021’, où il interprète une combinaison de ses plus grands succès et de ses chansons les plus récentes. Miami Beach, Tokyo, Berlin, Cancun, Mexico, New York, Los Angeles, Johannesburg, George Town, Maputo, Oslo, Varsovie, Londres, Paris, Ankara, Canberra, Singapour ou Istanbul, entre autres, ont déjà été témoins de la maîtrise de cet interprète.