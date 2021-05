La chanteuse étrangère originale Lou Gramm publie « Questions et réponses : l’anthologie atlantique 1987 1989 »

Enregistrements HNE Ltée vient de sortir “Questions et réponses : l’anthologie atlantique 1987-1989”, une nouvelle collection de trois CD d’iconique ÉTRANGER chanteur Lou Gramm.

Grammaire avait enregistré avec Rochester, groupe basé à New York MOUTON NOIR depuis le début des années 1970. Sortie de deux LP pour Capitole, Grammaire a rencontré son futur compagnon de groupe et partenaire d’écriture de chansons Mick Jones en 1975 quand MOUTON NOIR ouvert pour DENT EFFRAYANTE à Rochester. Jones cherchait un chanteur pour son nouveau groupe en 1976, et MOUTON NOIR s’étant séparé fin 1975, Lou était libre d’auditionner pour Mickle nouveau groupe, ÉTRANGER. Sortie de leur album éponyme le Records de l’Atlantique en 1977, et mettant en vedette des classiques du rock en or massif comme “Froid comme la glace” et “On se sent comme la première fois”, ÉTRANGER ont été un succès mondial instantané. De plus en plus fort, le groupe a atteint un sommet commercial en 1984 avec le “Agent Provocateur” album et la ballade de puissance en tête des charts “Je veux savoir ce qu’est l’amour”.

Choisir peut-être de revenir à un format rock plus simple, Grammaire a sorti son premier album solo, “Prêt ou pas”, en 1987. Produit par Pat Moran avec Grammaire, il présentait les hits “Bleu nuit” et “Prêt ou pas” parmi une collection de chansons qui n’auraient pas semblé déplacées sur un ÉTRANGER enregistrer. Issu d’une famille très musicale, “Prêt ou pas” est vraiment une affaire de famille, avec des contributions de Loule frère de Ben Jr. à la batterie et son père Ben Sr. à la trompette. Le noyau du groupe était Louest ancien MOUTON NOIR bassiste Ben Turgon, qui apportent une contribution significative à l’écriture de chansons à l’album, plus le guitar hero Nils Logfren. Lou a également trouvé le temps en 1987 d’enregistrer une piste pour la bande originale du film d’horreur pour adolescents “Les garçons perdus”.

Après être retourné à ÉTRANGER pour les années 1987 “Informations privilégiées”, Lou sort son deuxième album solo, “Long regard dur”, en 1989. Capitalisant sur le succès de ses débuts, il est produit par Pierre Loup (célèbre pour son travail de production et d’arrangement pour Frank Zappa, CŒUR et Kenny se connecte), “Long regard dur” construit sur les fondations posées par Loudébuts. “Juste entre toi et moi” a été un autre énorme succès, se classant n ° 6 dans le US Hot 100, suivi du single “Le vrai amour bleu”. L’album se termine par une reprise de LES PETITS VISAGES‘ “Soldat de plomb”.

Même si Grammaire n’a enregistré que deux albums solo pour atlantique, un troisième disque rassemble quelques-uns de ses atlantique-raretés de l’ère, y compris deux versions de “Perdu dans l’ombre (Les garçons perdus)” de la bande-son susmentionnée. “Prêt ou pas” est représenté par un “Rock Remix”, un “Extended Dance Remix” et un “Instrumental Remix”. Singier frappe “Bleu nuit” a été publié dans divers formats, y compris un single bleu transparent de 12 pouces très à collectionner, qui comportait un “Extended Remix” de la piste. Une seule édition de “Le vrai amour bleu” a été sélectionné parmi “Long regard dur”. Promouvoir Loules débuts de 1987, Records de l’Atlantique a sorti le très rare et très collectionneur LP, “Questions et réponses”, un album promotionnel distribué aux stations de radio présentant Lou interviewé par Dan Neer alors qu’il évoque la genèse de la “Prêt ou pas” record, et sa carrière à ce jour, en 1987.

Liste des pistes :

Disque un : Prêt ou pas (1987)

01. Prêt ou pas



02. Chagrin



03. Bleu nuit



04. Temps



05. Si je ne t’ai pas



06. Elle doit savoir



07. Flèche à travers ton coeur



08. Jusqu’à ce que je te fasse mienne



09. Chaîne d’amour



dix. Amant Reviens

Disque Deux : Long Hard Look (1989)

01. Ange avec un visage sale



02. Juste entre toi et moi



03. Rêves brisés



04. Vrai amour bleu



05. je viendrai courir



06. Accroché à ma hanche



07. Soleil levant le plus chaud



08. Jour un



09. Je saurai quand ce sera fini



dix. Soldat de plomb

Disque Trois : Versions Uniques / Questions Et Réponses (1987-89)

01. Perdu dans l’ombre (Les garçons perdus) (Modification vocale)



02. Perdu dans l’ombre (Les garçons perdus) (Version Lp Vocal)



03. Prêt ou pas (Rock Remix)



04. Prêt ou pas (Mélange de danse étendu)



05. Prêt ou pas (Remix Instrumental)



06. Bleu nuit (Remix étendu)



07. Véritable amour bleu (Éditer)



08. Questions et réponses (Sans bande – Album d’interviews promotionnelles)



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).