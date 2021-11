La chanteuse Georgie Dann est décédée à Madrid

. – Georgie Dann, une chanteuse qui a acquis une grande renommée en Espagne pour des chansons telles que « La barbecue », « El chiringuito » ou « El bimbó », entre autres, est décédée ce mercredi à l’hôpital Puerta de Hierro de Madrid, comme l’a confirmé CNN par porte-parole de l’hôpital.

Populairement connu comme le roi de la chanson d’été, Dann est né à Paris en 1940 sous le nom de Georges Mayer Dahan et a commencé à cimenter sa renommée en Espagne dès sa participation au Festival méditerranéen de 1965, selon l’agence .. .

L’auteur-compositeur-interprète populaire laisse derrière lui un total de 303 œuvres inscrites à la Société générale des auteurs et éditeurs d’Espagne, comme l’institution elle-même l’a rappelé via son compte Twitter officiel.

Nous regrettons profondément le décès de notre partenaire Georgie Dann, un auteur qui a consacré sa vie à la musique et est devenu populaire dans les années 70 et 80. Compositeur et parolier, il avait 303 œuvres enregistrées à la SGAE. Nous voulons transmettre notre amour à votre famille et vos amis. DEP https://t.co/uhvxuXxNsN

– SGAE (@sgaeactualidad) 3 novembre 2021