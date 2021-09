La chanteuse Gloria Trevi répond à la plainte de la CRF pour fraude fiscale – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

in

Le chanteur mexicain Gloria Trévi nié cet après-midi qu’elle et son mari avaient impôts éludés.

A travers une vidéo TikTok, l’artiste a répondu à une série de questions, parmi lesquelles elle a mis en lumière son passé et l’accusation portée contre elle.

« Avez-vous purgé une peine de prison ? » lui ont-ils demandé. « Non, j’ai été injustement en procès pendant 4 ans. J’ai été acquittée », a-t-elle répondu. « Est-ce que votre mère était également en prison pour fraude fiscale ? » “Injustement 10 mois et elle a été acquittée”, a-t-elle déclaré. « Maintenant, ils disent que vous et votre mari avez échappé aux impôts », lui ont-ils dit. “Jamais! Je suis une source de travail », a-t-il assuré.

La Financial Intelligence Unit (FIU) du gouvernement mexicain enquête sur Gloria Trevi et son mari pour blanchiment d’argent et fraude, a rapporté lundi l’institution.

La chanteuse Gloria Trevi. Photo : Cuartoscuro.

Dans un bref message, la CRF a confirmé qu’il y avait une enquête contre Gloria Trevi et son mari le 8 septembre pour fraude fiscale et blanchiment d’argentv

Selon le journal La Jornada, la plainte a été déposée auprès du bureau du procureur général (FGR) le 8 septembre, considérant que les sociétés qui sont à la fois propriétaires et basées au Texas, aux États-Unis, sont utilisées pour échapper au paiement des impôts dans les territoire.

Selon le journal, entre mai et juin, la société Great Tallent LLC a changé de directeur et Gloria Trevi a été remplacée à la direction de l’entreprise, un poste qui revient à son mari.

Ces dernières années, grâce à des transferts à cette société, jusqu’à 400 millions de pesos (un 20 millions de dollars) ont été soustraits au trésor, selon le journal El Universal.

La plainte déposée par la CRF indique également que le mari dirige un réseau de blanchiment d’argent avec plusieurs sociétés et six individus, dont Trevi, 53 ans.

La chanteuse est l’une des figures musicales les plus reconnues au Mexique et est dans sa carrière depuis des décennies malgré le fait que de fortes controverses aient entouré sa carrière.

En janvier 2000, l’artiste, son ancien représentant Sergio Andrade et María Raquenel Portillo, dite « Mary Boquitas », sont arrêtés à Rio de Janeiro (Brésil) pour enlèvement, viol et corruption de mineurs.

Trevi a passé trois ans en prison et a été extradée vers le Mexique, où elle a été acquittée et a recouvré sa liberté en septembre 2004.