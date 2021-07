La chanteuse italienne Raffaella Carrà décède à 78 ans – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

La chanteuse, actrice et présentatrice italienne Raffaella Carrà est décédée à l’âge de 78 ans, selon les médias locaux. L’artiste était célèbre pour des chansons comme “Party” ou “You have to come to the south”, entre autres succès.

“Il nous a quittés. Elle est partie dans un monde meilleur, où son humanité, son rire inimitable et son extraordinaire talent brilleront à jamais », a confirmé Sergio Japino, partenaire du chanteur depuis de nombreuses années.

Selon certaines informations, Carrà est décédé ce lundi des suites d’une longue maladie.