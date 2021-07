La chanteuse japonaise/afro-américaine Aya Ito sort “Something New” ⋆ .

La chanteuse japonaise/afro-américaine Aya Ito sort un nouveau single.

*”Les choses à venir après la pandémie”, a déclaré l’artiste japonais/afro-américain Aya Ito sur la signification du titre de son nouveau single “Quelque chose de nouveau” (Smashtown Records). «Je l’ai co-écrit avec un ami pendant la pandémie. Il s’agit de voyager à nouveau. J’aime voyager. Je viens du Japon – toute ma famille est au Japon.

Aya Ito a utilisé son amour pour la musique pour la soutenir au cours de sa vie, notamment en quittant Tokyo, où elle est née, pour l’Amérique avec ses parents – la maison de son père afro-américain – pour voir sa mère retourner au Japon dans sa famille élargie. Sa vie en Amérique avec son père était difficile à Indianapolis et elle a exprimé ses sentiments à ce sujet vocalement en tant que chanteuse.

“Je veux qu’ils sachent qui je suis”, a-t-elle déclaré à propos de sa musique. « Je suis aussi un militant. Connaissez-moi en tant que personne… Je veux être un modèle pour les femmes… »

L’amour d’Aya pour la musique a été entendu dans une vidéo de son interprétation de “All I Want for Christmas” de Mariah Carey par le directeur d’un label, Smashtown Records, qui l’a signée. Ce single “Something New” n’est pas le premier du nouveau label, qui prépare son premier album cette année. Ito peut chanter en japonais, anglais et espagnol. Elle est également musicienne jouant couramment du piano et de la guitare. Son style de voix a été qualifié par certains de NeoSoul/Techno avec un soupçon de Jazz.

“En fait, j’ai des chansons japonaises qui sortent bientôt”, m’a informé Aya.

Même si des temps difficiles ont frappé Aya et son père ici en Amérique, elle a réussi à obtenir deux diplômes universitaires.

Quand je lui ai demandé ce qu’elle voulait, elle a répondu : « Que les gens voient mes performances… connaissent mes chansons, partagent ma musique – qu’ils m’admirent. www.Smashtown-Records.com. www.AyaItoMusic.com

COLONNE SYNDIQUÉE : Eunice Mosley, MS, MBA, MPhil a un lectorat hebdomadaire estimé à plus de ¼ millions avec Le pouls du divertissement.

