La chanteuse Kelly Price est portée disparue en Géorgie après la bataille de COVID

Chanteur de gospel Prix ​​Kelly a disparu en Géorgie, a appris TMZ – et cela s’est produit peu de temps après sa sortie de l’hôpital après avoir combattu COVID.

Selon des responsables du comté de Cobb … Kelly a été répertoriée comme une personne disparue à la suite d’un contrôle de bien-être effectué à son domicile samedi dernier.

On nous dit que les autorités n’ont trouvé aucune preuve d’acte criminel et ont parlé avec le petit ami de Kelly à la résidence, MAIS … elle est maintenant répertoriée comme disparue par le National Crime Information Center.

29/07/21 @mskellyprice / Instagram

Quant à ce qui a conduit à cela… Kelly a posté une vidéo le 29 juillet révélant qu’elle avait COVID et luttait contre les symptômes. Selon la famille de Kelly… elle a été admise à l’hôpital environ une semaine plus tard et s’est retrouvée aux soins intensifs parce que son état s’était aggravé.

Sa famille raconte à TMZ… ils étaient en contact avec Kelly alors qu’elle était à l’hôpital début août, et ses enfants lui ont rendu visite plusieurs fois. Cependant, 3 semaines après son admission … on nous dit que ses enfants ont reçu un appel indiquant qu’elle avait été libérée, ce qui était surprenant car elle n’était apparemment pas encore en pleine santé.

La famille dit que Kelly n’a plus eu de nouvelles depuis, et ils ont dit aux flics que son petit ami empêchait prétendument des amis et des membres de la famille de lui rendre visite.

On nous a dit que cela concernait de nombreuses personnes proches de Kelly et a conduit quelqu’un à alerter les autorités pour qu’elles fassent un contrôle de bien-être la semaine dernière.

Maintenant, elle est officiellement considérée comme disparue, et on nous dit qu’il y a une enquête active pour la retrouver.