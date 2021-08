La chanteuse Klymaxx (Bernadette Cooper) a critiqué Lenny Kravitz pour avoir abandonné son amie Teena Marie .

Bernadette Cooper / Wireimage.

*Bernadette Cooper, la membre fondatrice du groupe de R&B féminin des années 80, Klymaxx, a un jour expliqué comment la rock star Lenny Kravitz chanteur décédé lésé Ado Marie à un moment où elle avait le plus besoin de lui.

Dans une interview en 2014, Bernadette a expliqué pourquoi Lenny aurait dû montrer plus d’amour à Teena Marie, en disant : « Teena lui a donné [Lenny Kravitz] un endroit où rester, l’a nourri et lui a beaucoup appris sur l’industrie. J’aurais aimé qu’il puisse rendre la pareille avant qu’elle ne meure. Cela aurait été bien s’il la mettait sur un de ses albums, mais c’est tout ce que je vais dire à ce sujet.

Teena Marie était une célèbre auteure-compositrice-interprète de R&B qui a collaboré avec une icône funk tardive. Rick James.

Bernadette a déclaré avoir fumé un joint avec Teena Marie le premier jour de leur rencontre : « Teena est venue me voir après un spectacle de Klymaxx quelques années auparavant et m’a dit : ‘Tu es la plus méchante du groupe.’ J’étais cool à l’extérieur, mais à l’intérieur, je me disais : « Oh mon Dieu, c’est Teena Marie ». Après, elle m’a invité dans sa limousine pour fumer un joint et nous sommes devenus copains.

Selon I Love Old School Music, « après que les dames de Klymaxx se soient séparées, Bernadette a commencé sa carrière solo et a sorti quelques albums. Elle a également ouvert un magasin de vêtements vintage à succès dans le New Jersey appelé Museum 68, qui a depuis fermé ses portes après huit ans d’activité », écrit le magasin.

Dans une interview avec Essence, Bernadette a évoqué la tension qu’elle a depuis des décennies avec l’un de ses collègues membres de Klymaxx :

« Pendant que nous sommes en pause, l’un des membres du groupe a continué à tourner avec le nom du groupe. Nous lui avons demandé d’arrêter. Klymaxx était ma vision. J’ai créé le concept. Nous nous sommes réunis et nous avons fait une tournée pendant un certain temps. Si vous êtes un membre original du groupe, vous pouvez utiliser « Klymaxx featuring… » Mais de façon réaliste, notre temps était écoulé. J’ai tourné sous le nom de « Klymaxx Presents Bernadette Cooper », mais j’ai hâte de lâcher prise et d’aller de l’avant », a-t-elle déclaré.

Teena Marie avait 54 ans lorsqu’elle est décédée dans sa maison californienne en 2010. Elle a été retrouvée morte par sa fille après être apparemment morte dans son sommeil, a rapporté CNN.