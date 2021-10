La chanteuse Mariah Carey a acheté des Bitcoins via l’échange de crypto-monnaie Gemini

La chanteuse pop et icône américaine populaire Mariah Carey a acheté des Bitcoins via l’échange de crypto-monnaie Gemini développé par Winklevoss.

Dans un post Instagram, Mariah Carey a annoncé à ses 10 millions d’abonnés sur le réseau social, qu’elle s’associe à l’échange crypto Gemini, pour favoriser l’adoption de Bitcoin. Et de cette façon, soutenez les filles afro-américaines dans leur quête d’un diplôme STEM. Une vaste catégorie d’enseignement collégial qui fait référence aux domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques.

Dans la vidéo publicitaire, Mariah Carey a affirmé qu’elle investit dans Bitcoin via l’échange Gemini. De plus, il a fourni à ses abonnés un code de parrainage pour échanger 20 $ en Bitcoins gratuitement sur la plateforme.

La chanteuse a également crédité Cryptopedia de lui avoir appris à investir dans les crypto-monnaies. Cryptopedia, est une plate-forme éducative de crypto-monnaie totalement gratuite, développée par l’échange Gemini.

En outre, le chanteur a indiqué que les personnes qui s’inscrivent via le code de parrainage de la vidéo publicitaire et commencent à négocier sur la bourse Gemini bénéficieront du Black Girls Code. Une organisation à but non lucratif qui offre une éducation technologique gratuite aux filles afro-américaines.

Bien qu’il ait été considéré que les premiers investisseurs de crypto-monnaies étaient en avance sur leur temps pour investir dans Bitcoin avant les principales institutions financières. Un grand pourcentage du marché est directement influencé par les mentions de célébrités.

Au mois de septembre, une enquête Morning Consult aux États-Unis a montré que 45% des détenteurs de crypto-monnaie chercheraient à investir dans une crypto-monnaie si elle était approuvée par une personne célèbre.

Les célébrités et leur intérêt pour Bitcoin

Aujourd’hui, les célébrités sont devenues très influentes sur le marché en pleine croissance des jetons non fongibles (NFT). Ce qui a attiré des millions de dollars d’investissement cette année. Le développeur d’Ethereum, Vitalik Buterin, pense que les célébrités peuvent conduire le marché NFT vers des causes socialement pertinentes dans le monde entier.

Le célèbre rappeur et producteur américain Snoop Dogg, a participé en 2018 à une soirée organisée par Ripple liée au monde des crypto-monnaies. En janvier 2018, il faisait partie des personnes célèbres qui ont défendu l’utilisation des crypto-monnaies, faisant la promotion de la plateforme de trading Robinhood. Les premiers signes de l’intérêt de Snoop Dogg pour les crypto-monnaies se sont produits en 2013. À cette époque, je tweete « mon prochain album sera disponible en Bitcoin et sera expédié avec un drone ».

À son tour, la chanteuse américaine de renommée mondiale Madonna est l’un des principaux défenseurs des crypto-monnaies depuis 2018. Madonna utilise les crypto-monnaies pour faire des dons à son projet caritatif « Raising Malawi ». Qui vise à aider les enfants orphelins aux États-Unis. Le PDG de Ripple est également très impliqué dans ce projet, en 2018, il a promu un événement caritatif où des dons pourraient être faits en crypto-monnaies.

D’autre part, le chanteur de rap 50 Cent en 2018 a accepté que ses followers paient son album ‘Animal Ambition’ en crypto-monnaies. Générant ainsi environ 8,5 millions de dollars dans les ventes de son album.

Au moment de la rédaction de cet article, le prix du Bitcoin est à 61 000 $, s’approchant ainsi d’un nouveau record historique. Source : CoinMarketCap

