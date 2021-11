La chanteuse Noelia célébrera un concert du nouvel an à Miami

Noelia se joindra à une grande célébration du Nouvel An à Miami | Instagram

Pour les résidents de Miami Le commissaire municipal Joe Carollo est le responsable de la magna Célébration du nouvel an, où la chanteuse Noelia deviendra la grande surprise de la nuit pour entamer une autre année.

Comme d’autres personnalités de la musique Noélia Elle aura une participation importante à l’événement en tant qu’invitée spéciale, sans aucun doute sa présence et son répertoire seront l’un des plus attendus de la soirée.

Comme c’est impressionnant concert gratuit qui est devenu le plus important après le célèbre événement de Time Square à New York, c’est sans aucun doute l’un des événements les plus attendus de l’année, d’autant plus qu’il sera suivi par des artistes impressionnants.

Le rendez-vous aura lieu le vendredi 31 décembre au célèbre Bayfront Park à Miami, Floride, États-Unis, vous pourrez sûrement identifier ce lieu car le célèbre Ultra Music Festival de musique électronique s’y tient également.

Noelia se joindra à une grande célébration du Nouvel An à Miami | Courtoisie

En plus de Noélia le célèbre interprète de tubes tels que « Tú », « Candela », « Yo No Fallé », « Kiss Me » et « I Touch My Self » sera également présent par :

Willie Chirino Nacho Amaury Gutiérrez

L’entrée à cet événement sera entièrement gratuite, la magie commencera à partir de 21h00, pour avoir un contrôle de l’événement, l’introduction de bouteilles, canettes, réfrigérateurs ou glacières portables ou feux d’artifice personnels ne sera pas autorisée, probablement pour le sécurité des assistants.

En plus de la présentation de ces stars de la musique il y aura aussi un feu d’artifice qui illuminera la baie et le centre-ville, la montée de l’Orange et d’autres surprises qui n’ont pas été évoquées pour le moment, il est important de maintenir un peu de suspense !!

Si vous souhaitez en savoir un peu plus, vous pourrez accéder aux réseaux sociaux de Bayfront Park, ils commenceront sûrement dans peu de temps à partager plus d’informations.

Il ne fait aucun doute que le commissaire Joe Carollo a travaillé dur depuis son élection comme il l’a fait depuis le jour où il est devenu politicien, c’est pourquoi il est l’une des personnes les plus aimées et admirées pour son travail en faveur de la société.

Malgré le fait qu’il ne reste qu’un peu plus d’un mois, l’excitation de savoir que nous allons bientôt entrer dans une nouvelle année commence déjà à se faire sentir, et le fait de le recevoir avec un magnifique spectacle est quelque chose que sans aucun doute des millions aime profiter, donc au moins une fois dans sa vie.