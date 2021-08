La chanteuse pop Aryana Sayeed parvient à quitter l’Afghanistan après l’arrivée au pouvoir des talibans : “Je vais bien et je suis vivant”

in

MADRID, 19 août (EUROPA PRESS) –

Chanteuse pop Aryana Sayeed il a réussi à quitter l’Afghanistan après l’arrivée au pouvoir des talibans. “Je vais bien et je suis vivant, et après quelques nuits inoubliables, je suis arrivé à Doha, au Qatar, et j’attends mon vol de retour pour Istanbul” (Turquie), a-t-il assuré.

C’est ce que l’artiste afghane elle-même a fait savoir à ses fans, à travers une publication sur son profil officiel du réseau social Instagram, où elle compte 1,3 million de followers.

“Lorsque je rentre à la maison et que mon esprit et mes émotions reviennent à la normale après un monde de choc et d’incrédulité, j’ai de nombreuses histoires à partager avec vous.“, a déclaré Aryana, 36 ans.

Le chanteur, auteur-compositeur et personnalité populaire de la télévision est né à Kaboul, en Afghanistan, selon la biographie publiée par www.afghan-web.com. Militante pour les droits des femmes, Sayeed a sorti plus de 20 singles au cours de sa carrière et donne des concerts à travers le monde.

Le juge de l’édition afghane du concours ‘The Voice’ Il chante principalement en dari – la langue la plus importante d’Afghanistan – bien qu’il ait également enregistré en pachto, la langue maternelle des Pachtounes d’Asie du Sud et centrale.