chanteuse pop britannique Mabel a partagé une reprise orchestrale émouvante du single « Time After Time » de Cyndi Lauper sorti en 1983 via Polydor Records. Une partie du produit de la sortie bénéficiera à FareShare, le réseau national britannique de redistributeurs caritatifs de produits alimentaires.

La couverture sert de bande originale à la campagne publicitaire de McDonald’s pour les fêtes et arrive avec une vidéo avec paroles qui présente un sablier qui s’écoule au fur et à mesure que la chanson progresse. La publicité elle-même présente un instantané des aventures d’une jeune fille avec son ami imaginaire au moment de Noël.

« Time After Time » arrive vers la fin d’une année mouvementée pour la pop star de 25 ans. Mabel a fait son retour l’été dernier avec le single à haute énergie « Faites-leur savoir” comme sa première sortie depuis 2020.

« J’ai passé si longtemps à vivre dans ma coquille. Tellement peur de libérer mon plein potentiel et d’être moi-même parce que j’étais terrifiée par ce que les gens penseraient », a écrit Mabel dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux lors de la sortie du single.

«Je me suis retenu et j’ai caché toute ma vie parce que j’avais peur que le vrai moi ne suffise pas. Maintenant, j’ai enfin trouvé le courage d’être qui je suis vraiment, de m’exprimer correctement et d’être l’artiste que j’ai toujours voulu être.

« Cette prochaine partie du voyage est dédiée à tous ceux qui ont déjà eu peur d’être vraiment eux-mêmes », a-t-elle ajouté. « Je veux juste que tu saches que qui tu es vraiment est suffisant, c’est plus que suffisant et je ne veux rien de plus que que tu en sois fier.

Depuis lors, elle a partagé la chanson « Presente » et est apparue sur « I Wish » de Joel Corry. Ces quelques sorties ont déjà suscité un buzz autour de la façon dont Mabel prévoit d’élever davantage son art au cours de la nouvelle année.

Écoutez l’interprétation de Mabel de « Time After Time ».