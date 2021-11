La chanteuse Sonu Nigam lance la toute première série NFT de musique indienne, vérifiez les détails

Le chanteur a déclaré qu’il était ravi de lancer le single « Hall of Fame » qui lui tenait le plus à cœur et a qualifié la chanson d’ode à tous les mélomanes qui l’ont béni tout au long de son voyage.

Rejoignant des acteurs comme Amitabh Bachchan et Salman Khan, le chanteur d’as Sonu Nigam a également décidé de rejoindre la frénésie cryptographique. Le meilleur chanteur a décidé d’accepter les jetons non fongibles (NFT) en association avec JetSynthesys, la société de divertissement et de technologie numérique du nouvel âge. Le chanteur s’est engagé à utiliser les NFT qui permettent aux artistes et aux créateurs de produire des œuvres numériques uniques et de les vendre directement aux fans et aux collectionneurs via la technologie Blockchain, a rapporté l’Indian Express.

La collection NFT des chansons de Nigam a été lancée à Londres pour attirer la population d’origine indienne en plein essor et d’autres fans mondiaux de Nigam. La collection présente non seulement le voyage et le travail emblématiques de Nigam, mais comprend également le single « Hall of fame » de Nigam. La collection a également incorporé les paroles des chansons populaires du chanteur qui ont été notées par Nigam dans son journal.

En rejoignant la technologie NFT, Nigam a déclaré qu’il se sentait béni de mettre en avant son voyage et sa musique à travers la dernière forme d’art numérique. Nigam a également déclaré qu’il pensait que la technologie NFT était l’évolution de l’industrie de la musique à travers le monde. Il a ajouté qu’à travers sa nouvelle collection NFT, il avait hâte de se connecter à de nouvelles personnes qui sont des mélomanes et des mécènes avant tout numérique. Le chanteur a déclaré qu’il était ravi de lancer le single « Hall of Fame » qui lui tenait le plus à cœur et a qualifié la chanson d’ode à tous les mélomanes qui l’ont béni tout au long de son voyage.

La technologie NFT gagne régulièrement du terrain dans plusieurs pays et industries et certaines des collections NFT les plus vendues incluent le tweet dédicacé du fondateur de Twitter Jack Dorsey qui s’est vendu pour 3 millions de dollars, la vidéo de 50 secondes du chanteur Grimes qui a été vendue pour 390 000 $, entre autres.

