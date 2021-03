La chanteuse Umi sort le EP «  Introspection Reimagined  » – WWD

Nom: Umi (Tierra Umi Wilson)

Âge: 22

Vient de: Seattle; vit actuellement à Los Angeles

CV: La musicienne R&B et néo-soul a sorti son premier EP en 2018 alors qu’elle était étudiante à l’Université de Californie du Sud, et en 2019 a soutenu Conan Gray en tournée. Elle a sorti «Introspection», son premier EP signé sur le label Keep Cool de RCA (d’autres artistes incluent Normani et Freddie Gibbs), l’été dernier et une nouvelle version de cet EP, «Introspection Reimagined», cette semaine.

Pourquoi nous nous soucions: En quarantaine l’année dernière, Umi a trouvé réconfort et inspiration grâce aux enregistrements en direct de ses artistes préférés: D’Angelo, Erykah Badu et Lauryn Hill. «Et je me souviens avoir pensé, wow, les artistes ne font plus de musique comme ça. Et je me suis dit – attendez – pourquoi n’essayerais-je pas de faire quelque chose comme ça?

Cette inclination l’a incitée à reprendre l’EP qu’elle a sorti l’été dernier, «Introspection», et à le réinventer à travers une nouvelle lentille musicale.

«L’industrie de la musique a parfois l’impression d’être un monde constant de produire, produire, produire. Et c’est toujours exigeant de la nouvelle musique, mais je pense qu’il y a tellement de valeur à s’asseoir avec quelque chose que vous avez sorti et à permettre aux auditeurs de vivre avec plus longtemps et d’entendre les chansons de différentes manières », dit-elle. «Quand je fais des performances live, c’est toujours une nouvelle interprétation des chansons qui sont sur iTunes, sur Spotify. Je voulais donc passer au niveau supérieur et dire, OK, j’ai cette chanson, comment puis-je la rendre différente? Comment puis-je communiquer l’essence de ce que je ressentais quand je l’ai écrit, mais avec une toute nouvelle sensation sonore? »

Parce que toutes les paroles des morceaux étaient déjà définies, le projet a permis à Umi de revenir et de réinterpréter les accords et la structure sonore de sa musique. Tout au long du processus, «j’ai réalisé davantage ce que j’essayais de dire dans ma musique, parce que parfois j’écris des chansons et je ne sais même pas exactement sur quoi je les ai écrites; ça vient juste de moi », dit Umi, qui a enregistré l’EP aux studios Shangri-La avec un groupe live.

Élevée dans une famille de musiciens, Umi a commencé à publier des reprises de chansons sur YouTube et Soundcloud; après avoir été signalée pour copyright, elle a commencé à partager sa musique originale et à se constituer une base de fans. (Sur Instagram et YouTube, elle a accumulé plus de 400000 abonnés.)

La jeune chanteuse (représentée par les Lions pour la mode) travaille sur son premier album, qu’elle espère sortir vers la fin de l’année. « [‘Introspection Reimagined’] m’a vraiment appris à raconter des histoires et à comprendre l’importance d’incorporer des instruments en direct », dit-elle. « Vous trouverez ces éléments dans mon album l’automne prochain. »

