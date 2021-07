La charade de Biden s’effondre ⋆ 10z viral

Nous avons tous vu ce moment venir depuis des mois, mais les médias grand public et la gauche radicale continuent de le nier. La vérité est que la mascarade de Joe Biden est terminée. C’est-à-dire, la mascarade de lui étant réellement apte au bureau.

Non pas qu’il ait dupé quelqu’un du côté conservateur. Pendant des mois avant les élections, nous nous sommes interrogés sur son état mental et sa santé. On nous a dit qu’il allait bien. On nous a dit qu’il n’y avait rien à craindre car après tout, ce n’est qu’un modéré. On nous a dit que son état mental était bon et qu’il était un bien meilleur choix que ce méchant tweeter que nous avions à la Maison Blanche.

Je n’ai certainement pas perdu mon temps à regarder sa mairie sur CNN, mais j’ai capté les moments forts. C’est la seule partie de cette débâcle que vous devez voir ici.

Ou peut-être que vous vous réveillez juste pour voir que « mes fesses ont été essuyées est une tendance sur Twitter. Oui, il semble que ces mots soient sortis de la bouche d’un homme qui est « parfaitement bien » pour être président des États-Unis.

Interrogé sur l’amnistie des dépenses inconsidérées des démocrates, Joe Biden répond avec du charabia et ne l’exclut pas. pic.twitter.com/QzQw79kCGU – Recherche RNC (@RNCResearch) 25 juillet 2021

Il ne peut pas répondre aux questions sans notes de ses gestionnaires sur ce qu’il faut dire. Il doit avoir une liste de photos pour savoir à quels journalistes faire appel. Cet homme ne va pas bien et n’est pas en état d’être président.

La gauche radicale veut continuer à essayer de justifier l’argument en utilisant Donald Trump. Par exemple, si vous parcourez les réponses radicales à #mybuttsbeenwiped, vous verrez mème après mème de Trump en tant que bébé. Évidemment, un clin d’œil à la moquerie que la gauche radicale a faite dans le monde entier contre Trump, mais il y a une différence très claire ici.

Un côté utilise des histoires inventées et des mèmes pour se moquer d’un ancien président qui a réussi un examen cognitif. L’autre côté utilise de vraies vidéos d’un homme inapte à être président. Combien de temps la gauche radicale continuera-t-elle à nier qu’il y a quelque chose qui ne va pas avec cet homme ?

Je suis d’accord avec le représentant Ronny Jackson sur le fait que Biden devra soit démissionner, soit être contraint de quitter ses fonctions. Le problème avec ça, c’est quand ça arrive ? Ce ne seront certainement pas les démocrates radicaux qui lui demanderont de partir. Après tout, il signera tout ce qu’ils lui demanderont.

La seule façon dont cette démission se produira est si l’histoire gagne suffisamment de terrain dans la culture américaine. Cela signifie qu’il est couvert par de plus grands médias et peut-être même par certains de ceux de la gauche radicale. C’est là que réside le défi.

Certains des plus grands médias ont partagé le problème de la mairie de Biden CNN, mais ils ne couvrent pas toutes ses bévues. Après avoir couvert chaque fois que Trump a tourné le pied d’une manière spécifique, ils continuent d’ignorer les problèmes évidents avec Biden. Je suis convaincu qu’il n’a pas pu passer un examen cognitif. Il est plus concentré sur les saveurs de crème glacée et de gelée à ce stade.

Il est temps de mettre fin à cette mascarade selon laquelle Biden est apte à exercer ses fonctions et capable d’être président. Il est évident que l’homme a des problèmes et il est temps que la gauche radicale arrête de l’utiliser comme un pion. Mais la façon dont la gauche radicale traite la présidence nous dit une chose à leur sujet.

Ils pensent que la présidence est une blague. Ils croient que c’est simplement une personne qui est en place pour les aider à réussir, et ils ne voient pas l’importance d’avoir un leader. Au lieu de cela, Pelosi et ses voyous croient qu’ils sont le pouvoir ultime et que quiconque siège dans ce bureau devrait simplement faire ce qu’il veut.

Grâce à la gauche radicale, nos libertés s’érodent et d’autres nations à travers le monde se moquent de nous. Ils voient ce qui ne va pas avec Joe Biden et ils comprennent ce qui est en jeu. Mais ils n’osent rien dire car ils voient la chute de l’Amérique se dérouler sous leurs yeux. Lorsque l’occasion se présente, ils bondissent. C’est juste une question de temps.

La mascarade s’effondre tout autour de Biden et de la gauche radicale. Quand le reconnaîtront-ils enfin ?

