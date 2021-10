La charge de 120 W atteint la ligne budgétaire de Xiaomi

La série Redmi Note est le pain et le beurre de Xiaomi, offrant de nombreuses ventes et de nombreuses fonctionnalités pour votre argent de milieu de gamme. Nous avons déjà eu la série Redmi Note 10 cette année, et la société a maintenant lancé la gamme Redmi Note 11 en Chine aujourd’hui.

Dans les années passées, nous avons eu le modèle vanille Redmi Note et la variante Pro. Mais la famille Redmi Note 11 accueille également pour la première fois un modèle Pro Plus. Voici ce que vous devez savoir sur ces téléphones.

Redmi Note 11

Le modèle le moins cher du lot est le Redmi Note 11, mais il ne s’en sort pas mal sur le papier. Il y a un processeur Dimensity 810 5G de milieu de gamme inférieur, un écran LCD de 6,6 pouces à 90 Hz (FHD +) et une batterie de 5 000 mAh pour continuer.

Redmi dit que le nouveau téléphone est également doté d’une charge de 33 W, capable de charger complètement le téléphone en 62 minutes respectables. Sinon, il est intéressant de noter que le Note 11 dispose également d’un système de double caméra arrière avec deux « objectifs » supplémentaires à l’arrière à des fins esthétiques uniquement.

La décision d’opter pour des objectifs cosmétiques pourrait être trompeuse pour le consommateur moyen, mais nous sommes heureux de voir un appareil photo ultra-large de 8 MP aux côtés du capteur principal de 50 MP plutôt qu’un objectif de profondeur/macro de 2 MP. Basculez vers l’avant et une caméra selfie 16MP est disponible dans une découpe perforée.

Les autres caractéristiques notables incluent un blaster IR, un port 3,5 mm, un scanner d’empreintes digitales latéral et MIUI 12.5.

Redmi Note 11 Pro

Le modèle Pro augmente la mise par rapport au Redmi Note 11 standard, comme vous vous en doutez, en remplaçant le chipset Dimensity 810 par le SoC Dimensity 920 plus performant. Vous devez donc vous attendre à une amélioration notable des performances du processeur et du processeur graphique, grâce respectivement aux nouveaux cœurs de processeur et au processeur graphique Mali-G68 MC4.

Le Note 11 Pro de Redmi propose également un écran OLED de 6,67 pouces à 120 Hz (FHD+) et une batterie de 5 160 mAh. Une fois que vous êtes à court de jus, vous pouvez vous attendre à recharger en seulement 43 minutes grâce à la charge de 67 W.

En termes de photographie, la variante Pro contient un appareil photo principal de 108 MP, un objectif ultra-large de 8 MP et un appareil de prise de vue macro de 2 MP. Les selfies sont gérés par un appareil photo 16MP.

D’autres spécifications à connaître incluent un blaster IR, un port 3,5 mm, un NFC, un scanner d’empreintes digitales latéral, des haut-parleurs stéréo et MIUI 12.5.

Redmi Note 11 Pro Plus

Malgré le nom Pro Plus, le Redmi Note 10 Pro Plus ressemble en fait plus à un mouvement latéral par rapport au Redmi Note 11 Pro. Le téléphone conserve la conception de la variante Pro, le processeur Dimensity 920, l’écran OLED 120 Hz et la triple caméra arrière.

Le seul changement majeur est le passage à une batterie de 4 500 mAh (deux cellules de 2 250 mAh) ainsi qu’une charge de 120 W. Ce dernier vous fera passer de zéro à pleine capacité en 15 minutes, ce qui en fait une fonctionnalité intéressante et peu commune dans le segment de milieu de gamme. Mais encore une fois, cela se fait au détriment d’une batterie plus grosse vue sur le Redmi Note 11 Pro.

Sinon, vous obtenez toujours un blaster IR, un port 3,5 mm, un NFC, un scanner d’empreintes digitales latéral, des haut-parleurs stéréo et MIUI 12.5.

Prix ​​​​de la série Redmi Note 11

La base Redmi Note 11 commence à 1 199 yuans (~ 187 $) pour la variante 4 Go/128 Go, jusqu’à 1 699 yuans (~ 266 $) pour l’option 8 Go/256 Go.

Vous aimez l’idée du Redmi Note 11 Pro ? Il a un prix de départ de 1 799 yuans (~ 281 $), avec un prix promotionnel de 1 599 yuans (~ 250 $).

Ceux qui veulent un ranger intermédiaire à charge ultra-rapide devront dépenser un prix de départ de 1 999 yuans (~ 312 $) pour le Redmi Note 11 Pro Plus. Mais Redmi propose un prix promotionnel de 1 899 yuans (~ 297 $).

La série Redmi Note 11 n’est disponible qu’en Chine pour le moment, mais nous pensons qu’un lancement mondial est également prévu plus tard cette année.

Que pensez-vous de la gamme Redmi Note 11 ? Faites-le nous savoir en votant dans le sondage ci-dessous.