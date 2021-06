La charge de 200 W de Xiaomi a un effet majeur sur la dégradation de la batterie

TL;DR

Xiaomi a révélé que sa solution de charge de 200 W épuise la capacité de la batterie à un rythme important. Environ deux ans de cycles de charge et de décharge entraîneront une dégradation de la batterie à un peu plus de 80 % de sa capacité.

Xiaomi a annoncé le mois dernier une charge filaire de 200 W, ce qui représente un pas de géant au-dessus des solutions ultra-rapides de 120 W déjà disponibles dans quelques téléphones. Le fabricant affirme que cette solution est capable de recharger une batterie de 4 000 mAh en seulement huit minutes, mais il s’avère que cela a un coût à long terme.

Xiaomi a publié aujourd’hui un Q&R sur son compte Weibo, et l’une des questions concernait l’impact de la charge de 200 W sur la santé de la batterie au fil du temps. Il s’avère que 800 cycles de charge et de décharge à 200 W entraînent une dégradation de la batterie à “au-dessus de 80%” de sa capacité d’origine.

800 cycles correspondent à un peu plus de deux ans, ce qui signifie qu’un téléphone avec une batterie de 4 000 mAh aura effectivement une batterie de 3 200 mAh (ou un peu plus) après deux ans de charge via cette méthode. Pendant ce temps, un appareil avec une batterie de 5 000 mAh aura essentiellement une batterie d’environ 4 000 mAh après deux ans de charge de 200 W.

C’est à peu près comparable à la solution de charge 125W d’Oppo annoncée l’année dernière. Oppo a déclaré à l’époque que 800 cycles avec une charge de 125 W réduiraient la capacité de la batterie à 80%. La société a précédemment noté que sa solution 65W déjà dynamique n’avait fait chuter la capacité de la batterie qu’à 91%.

Plus de lecture : Habitudes de charge pour maximiser la durée de vie de la batterie

Pour ce que ça vaut, Xiaomi a affirmé que la norme réglementaire chinoise pour la dégradation de la batterie est que 60% de la capacité doit être laissée après 400 cycles. Mais cela semble être une barre absurdement basse pour la santé de la batterie des smartphones lorsque les gens conservent leurs appareils plus longtemps que jamais. Et cette norme signifierait qu’un téléphone avec une batterie de 4 000 mAh serait réduit à une capacité de 2 400 mAh après environ un an de charge. C’est à peine suffisant pour une demi-journée, avec des téléphones modernes offrant la 5G, des écrans à taux de rafraîchissement élevé et d’autres fonctionnalités gourmandes en énergie.

Néanmoins, nous espérons que les fabricants de smartphones ne mettront pas en œuvre davantage de solutions de charge de 120 W à 200 W jusqu’à ce qu’ils trouvent un moyen d’améliorer la dégradation de la batterie. Jusque-là, les solutions 40W, 55W et 65W d’aujourd’hui offrent généralement des vitesses rapides sans compromettre la santé de la batterie dans la même mesure.