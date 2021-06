La charge de 200 W de Xiaomi prendrait un téléphone à 100% en seulement 8 minutes

01/06/2021 à 09:51 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

L’une des meilleures choses que les smartphones nous ont apportées aujourd’hui est certainement la charge rapide. Pouvoir avoir de la batterie pour le reste de la journée en quelques minutes est quelque chose dont il faut être reconnaissant. Et la chose semble ne jamais se terminer, puisque tous les quelques mois, nous voyons de nouveaux records de charge rapide. Le dernier a été de Xiaomi, qui prétend pouvoir charger un appareil en seulement 8 minutes avec leur Charge rapide 200W.

Dans les tests que vous pouvez voir ci-dessous ces lignes, un Xiaomi Mi 11 Pro modifié avec 4 000 mAh est utilisé, un terminal qui charge de 0 à 100 % en seulement 8 minutes avec une charge de 200W. Bien que ce soit une période vraiment incroyable, nous ne dégoûtons pas non plus du temps record atteint en charge sans fil. Et c’est que de Xiaomi ils ont développé un système de Charge sans fil 120W qui chargerait notre téléphone en seulement 15 minutes. Il n’est pas étrange que de temps en temps nous voyions ces chiffres impressionnants, car ce sont des fabricants asiatiques tels que Xiaomi, Oppo et OnePlus, les leaders de cette technologie.

Chargez jusqu’à 100 % en seulement 8 minutes avec la charge filaire et 15 minutes sans fil ! #XiaomiHyperCharge Trop beau pour être vrai? Vérifiez la minuterie vous-même! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/muBTPkRchl – Xiaomi (@Xiaomi) 31 mai 2021

Malheureusement, et comme d’habitude dans ce type de vidéo, nous ne connaissons pas de date à laquelle cette technologie arrivera à un niveau commercial. Cependant, en analysant l’évolution de la recharge rapide ces dernières années, il est très possible que ces chiffres finissent par devenir la norme dans quelques années.