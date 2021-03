La charge de fret des chemins de fer indiens au cours de l’exercice 21 dépasse le niveau de l’exercice 20

Il y avait un déficit de 70 MT dans le chargement de fret au cours de la période d’avril à juillet 2020, mais il y a eu une reprise régulière du transport de marchandises à partir d’août.

Défiant les défis de Covid et reflétant le rebond de l’économie, les chemins de fer ont clôturé 2020-2021 avec une dynamique soutenue dans le chargement de fret et les revenus. En mars 2021, IR a transporté 122,19 MT de fret, soit une croissance de 24% par rapport au chargement de 98,76 MT en mars 2020.

Les revenus du chargement de fret ont également augmenté pour IR en mars 2021 à Rs 12137,22 crore, également 24% plus élevé que les revenus collectés le même mois l’année dernière à Rs 9806,09 crore.

La charge totale d’IR pour 2020-2021 s’élève à 1224,45 MT, dépassant de 2% les 1205,04 MT de fret transporté en 2019-2020.

Les revenus gagnés par IR en FY21 sont de 116634,9 crore Rs, soit une croissance de 3% sur un an. La performance du fret s’est améliorée sur une base mensuelle ces derniers mois.

Grâce à un certain nombre de concessions et de remises pour rendre le transport de marchandises attrayant, IR a réalisé des gains grâce à une augmentation du chargement d’articles non traditionnels, notamment l’automobile, les cendres volantes, la pierre, l’oignon, le sel chimique, le sable, le sucre et le coton.

