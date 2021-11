La charge de Lewis Hamilton lors des qualifications au sprint montre un « potentiel » pour les grilles inversées

Passant plus de la moitié du peloton lors de la course de qualification au sprint au Brésil, Charles Leclerc a déclaré que la charge de Lewis Hamilton montre que la grille inversée pourrait permettre des courses passionnantes.

Après avoir été disqualifié des qualifications de vendredi pour le sprint du Grand Prix de Sao Paulo, Hamilton s’est classé 20e sur la grille.

Le pilote Mercedes est immédiatement parti à la charge, se frayant un chemin jusqu’à la cinquième place avec Leclerc juste l’un des 15 pilotes qu’il a dépassé en l’espace de 24 tours.

La conduite passionnante de Hamilton a soulevé des questions quant à savoir si la Formule 1 devrait se pencher sur les courses à grille inversée.

Interrogé par The Race si la course de Hamilton était une « expérience accidentelle », Leclerc a répondu : « Exactement, exactement. Je pense que c’était amusant.

« Évidemment, je n’ai pas regardé la course, mais vu qu’il était si proche de moi après 20 tours déjà, j’ai l’impression qu’il y a un potentiel pour cela.

« Voir une voiture rapide partir de l’arrière et revenir autant, je pense que cela pourrait être excitant si de nombreuses voitures rapides partaient de l’arrière !

« Il faudra voir. Je ne sais pas quels sont les plans, mais je suis presque sûr que la FIA examinera la question et essaiera de trouver la meilleure solution et la plus excitante, surtout pour samedi.

P20 👉👉👉 P5@LewisHamilton a fait un show de dépassements samedi !#BrazilGP 🇧🇷 #F1Sprint pic.twitter.com/erH6WjvMIi – Formule 1 (@F1) 13 novembre 2021

Quant à Hamilton, qui débutera le Grand Prix de dimanche à partir de la 10e place sur la grille car il a une pénalité de cinq places pour un cinquième ICE pour la saison, il estime que ce sont les leçons apprises en karting qui l’ont aidé samedi.

« Cela m’a rappelé ma première année en karting », a-t-il déclaré selon GPFans.

« J’avais un très vieux kart à pédales, je partais toujours en dernier et je devais me frayer un chemin. Ces leçons étaient spéciales.

«Je ne m’attendais vraiment pas à atteindre la position que j’ai atteinte, mais je n’ai tout simplement jamais abandonné et poussé. Quand vous êtes dans une bataille, vous n’abandonnez jamais.

« Vous n’abandonnez jamais dans la vie, ce que vous traversez, ce à quoi vous êtes confronté, vous devez garder la tête haute, continuer à pousser parce que vous pouvez faire tellement de choses si vous y réfléchissez.

« Il aurait été si facile de laisser les ténèbres envahir mon esprit, mais je devais aller de l’avant, faire face, me remettre à zéro. C’était fait, que pouvais-je y faire.

« Je ne savais pas ce que je pouvais faire, si j’allais avancer ou non, mais je me suis dit ‘Je ne sors pas sans me battre’ donc je suis content du résultat. »

Pendant ce temps, le double champion du monde de F1, Fernando Alonso, a déclaré qu’il espérait également que la Formule 1 serait ouverte aux courses sur grille inversée.

« Si vous mettez toutes les voitures en ordre, elles finiront comme elles ont commencé », a déclaré le pilote Alpine.

«Nous avons vu que si vous mettez un ordre inverse ou que vous pimentez les choses comme Hamilton, il y aura beaucoup d’action.

« Alors voyons ce qu’ils pensent pour l’année prochaine. »

Mais il ne pense en aucun cas que la charge de Hamilton est une indication claire que les courses sur grille inversée fonctionneraient en Formule 1.

« Ce que nous avons vu prouve un peu que nous devons rapprocher un peu les voitures », a-t-il ajouté.

« Parce qu’il ne se peut pas qu’une voiture démarre en dernier à Monza [Valtteri Bottas] et termine sur le podium, et dans une durée normale d’une course [in Brazil] Lewis aurait également terminé sur le podium.

« Aucun sport ne devrait être comme ça. »